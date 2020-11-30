拜登求診身影曝光！步伐緩慢扶下梯　川普送暖：早日康復

▲ 拜登前往骨科診所檢查。圖為工作人員。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國總統當選人拜登28日與愛犬玩耍滑倒扭傷，依據最新電腦斷層掃描（CT）檢測，右腳中足處出現髮絲狀骨折，未來數周可能需要穿矯正鞋。隨著拜登現身骨科診所的畫面曝光，現任總統川普也在推特發文，要拜登早日康復。

美媒NBC報導，拜登28日與家犬「少校」玩耍卻不慎扭傷腳，儘管初步X光檢查並無大礙，但後續CT顯示，右腳中足處的外側楔骨、中間楔骨有微骨折。拜登私人醫師歐康納（Kevin O'Connor）表示，未來數周可能要仰賴矯正鞋來協助復原。

NEW: @nbcnews photographer captures @JoeBiden leaving orthopedic office in Delaware where the president-elect was just treated for what his doctor called a sprained right ankle from a fall Saturday. pic.twitter.com/mTYee0BMur — Kelly O'Donnell (@KellyO) November 29, 2020

根據NBC記者所拍攝到的畫面，當拜登走出德拉瓦州骨科診所的時候，他戴著口罩、身穿外套，步伐緩慢，伸手穩住身體，接著才走下階梯進入車內。

在拜登受傷的消息傳出後，川普稍早也轉推拜登求診的影片，要他「早日康復」（Get well soon）。

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