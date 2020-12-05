教父級盜匪劫2億沉香珠寶！名導朱延平遭正面對決...5個字退敵

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名沈姓富商位於新豐的豪宅，在5月與10月連續被劫走價值上億的沉香與千萬的現金、珠寶，後被警方破案，而犯下這2起沉香竊盜的犯嫌竟都是已屆60耳順之年的「老賊」，他們分別是竊盜界有名的「別墅大盜」潘培林、「珠寶大盜」陳清課與「馬3大盜」白鴻勝。潘、白犯案3天就被捉到、收押禁見，只剩陳清課仍在逃，警方還發現，潘培林曾在今年2月間潛入導演朱延平家中企圖偷走保險箱，並與朱延平「正面對決」，後來被朱延平一句話鎮住，落荒而逃。

▲潘培林連續犯下多起竊盜案，還到名導演朱延平家企圖搬走保險箱。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



警方調查，在新豐湖口經營沈香、老茶、珠寶的沈姓富商，作風海派高調，經常找友人到家裡品茗，潘培林藉由作客機會得知沈的財力，5月與同夥潛入沈宅將上億元沉香、檀木及普洱茶磚洗劫一空，後來其他4名同夥先後被逮，潘則始終逍遙法外。

▲警方日前到富商家採集證據。



潘培林逍遙法外，10月底再次揪陳清課與白鴻勝組團，靠著攀爬雨遮入侵沈姓富商豪宅，以藍波刀制伏2樓的富商將其綑綁，再以相同手法綑綁上樓察看的兒子，輕鬆劫走現金、珠寶等共約750萬的財物，整個過程只花了短短20分鐘。

因5月沉香竊案尚有漏網之魚，新湖警方組成專案小組後，也高度懷疑這2案有關連性，果然，就在逮潘之際，也將「馬3大盜」白鴻勝一起擒獲。

潘培林落網後向警方坦承，5月便參與沉香案，只因和其餘4名同夥除作案就沒其他互動，犯案時彼此又蒙面、戴帽，還只以綽號相稱，因此沒人知道他的真實身分，他才能在外面逍遙了半年多，因沉香案他只分得45萬，才又相中范這頭「肥羊」，並找上陳清課、白鴻勝一起再幹一票大的。

▲▼監視器拍下竊賊行竊畫面。

3人得手後快閃，在附近公墓躲藏、邊走邊換裝，還拋棄犯案工具，蓄意拖延了幾小時後才從公墓離開，期間2度攔小黃轉換路線後才取車，成功干擾警方追緝。

潘對警方說，750萬強盜案自己只分了45萬現金，都拿去還債了，珠寶則被陳清課帶走，而白鴻勝否認涉案，辯稱公墓找到的犯案工具是自己借給陳清課卻遲遲未歸還的，目前陳清課已被發佈通緝逃亡中。

▲▼幾名大盜故意到墓仔埔躲藏、換裝、拋棄犯案工具，蓄意拖延了幾小時後才離開，期間2度攔小黃轉換路線後才取車，成功干擾警方追緝。

令警方意外的是，潘培林在今年2月還潛入名導演朱延平上林苑豪宅企圖偷走保險箱，結果被朱延平「正面對決」，朱鎮定的對潘說：「警察在路上」，潘做賊心虛才趕快腳底抹油快跑，警方接獲報案後，迅速將他逮捕，潘則被判刑1年9月有期徒刑。

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