3萬薪水全上繳！妻預告「月拿1萬5」給老弟繳車貸：一家人別計較

▲他每個月零用錢只有1000元。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友每月薪水全上繳，只領微薄的零用金；沒想到，愛妻昨天突然發話，打算每個月固定拿出1萬5000元，幫弟弟繳車貸。此番要求連廣大網友都看不下去，紛紛怒道「可以休掉了」、「這樣的老婆不能要」。

悲慘人夫今在「爆怨2公社」一吐苦水，直呼「我每個月薪水3萬交給老婆，只給我1000元零花。老婆昨天說，每個月要拿1萬5給她弟弟繳車貸，還說反正都是一家人不要計較，......我自己是騎破摩托車。」

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▲車是小舅子爽開，車貸卻變成他來還。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

看到這個不合理的要求，網友們全都傻眼表示，「這是...傳說中的扶弟魔嘛」、「弟弟不會自己買嗎？沒能力不要買啊」、「可憐啊，錢財要被另一半管死」、「以後叫她弟弟養你」、「這個弟弟該不會是...沒血緣關係的弟弟吧」、「再來就是給妹妹每個月1萬繳房租，給她老爸3000喝茶」、「借據先簽，不能就來壓本票」、「你應該是娶她們全家吧」。

另外，不少人勸原po放生，直呼「跟老婆掰掰了啊！她弟的車貸麻煩她弟自己繳，憑什麼要拿你辛苦血汗錢去繳，然後你自己過得苦哈哈」、「這死人話也說得出來阿！如果是我就給她丘斯奶+F5+栽墓碑，你放生吧」、「離婚辦一辦吧，餓死自己爽他人」、「可以再另找新老婆了」。

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