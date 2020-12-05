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adidas、adidas Originals宇宙級穿搭狂想！J.Sheon、范少勳、王嘉爾、謝欣穎穿上Space Race引爆太空最潮盛典

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▲▼adidas、adidas Originals宇宙級穿搭狂想！J.Sheon、范少勳、王嘉爾、謝欣穎穿上Space Race引爆太空最潮盛典。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

adidas突破跑鞋科技無極限，繼成功將BOOST中底送上太空測試後，2020年透過NASA預計於2024年送首位女太空人登月的ARTEMIS阿提米絲計畫，與國際太空站國家實驗室聯合，創造一系列Space Race太空系列跑鞋與服飾，也因此在全球狂掀太空熱！潮流領導者adidas Original也以太空主題為靈感推出Space Race系列，帥氣引爆太空！更特別邀請J.Sheon、謝欣穎、范少勳及王嘉爾一票地表最潮人類開啟宇宙級狂想，透過科技感穿搭演繹一系列Space Race太空限定跑鞋與運動服飾，展開一場引爆星際宇宙的最潮時尚盛典。

J.Sheon穿太空系Ultraboost 20　大展型男天菜潮帥勁
「到了外太空，我想盡量穿得舒服，錄些很Chill的太空Vlog」

▲▼adidas、adidas Originals宇宙級穿搭狂想！J.Sheon、范少勳、王嘉爾、謝欣穎穿上Space Race引爆太空最潮盛典。（圖／品牌提供）

剛拿下金音獎最佳嘻哈歌曲的J.Sheon過去就曾在音樂創作及MV挑戰以太空為發想，因此對太空漂浮、空間頻率不陌生，這次穿上adidas宇宙黑X科技銀同色套裝的Space Race長袖外套及運動長褲，腳踩銀河黑質感的Ultraboost 20，鞋側具金屬感經典三線綴以亮眼橘色，打造滿滿未來感氛圍。常做跑步訓練的J.Sheon覺得鞋款穿起來舒服很重要，大讚Ultraboost 20包覆性很好，經高數據分析調校的BOOST中底給予絕佳緩震與回饋，加上Primeknit+針織鞋面帶來舒適腳感與包覆度，兼顧實穿性與潮流設計感，為整體LOOK加分，輕鬆大展「型男天菜」的帥勁。

▲▼adidas、adidas Originals宇宙級穿搭狂想！J.Sheon、范少勳、王嘉爾、謝欣穎穿上Space Race引爆太空最潮盛典。（圖／品牌提供）

除了吸睛度十足的太空配色外，adidas Space Race全系列鞋款的鞋舌都分別印有希臘神話中象徵月亮女神(ARTEMIS)的肖像圖樣，鞋墊上也綴有NASA Logo，飽富星際意象。就連鞋盒也是細節滿點，白色鞋盒上印有Artemis標誌與月球圖樣，絕對值得收藏！

謝欣穎樂當百變天后　潮穿Space Race挑戰太空雙面Style
「太空世界好遙不可及啊…如果可以，我想去B612星球找小王子」

▲▼adidas、adidas Originals宇宙級穿搭狂想！J.Sheon、范少勳、王嘉爾、謝欣穎穿上Space Race引爆太空最潮盛典。（圖／品牌提供）

百變天后謝欣穎蛻變實力派演員，飾演任何角色都很到位，這次挑戰星際特務／太空甜心雙面潮Style也難不倒她。第一套「星際特務LOOK」，她穿上adidas Ultraboost 20 Space Race 限定跑鞋，搭配帶有NASA與ARTEMIS LOGO劃時代印記的Space Race系列銀X黑撞色上衣，下身則著用科技灰縮口工作褲，上窄下寬中性裝扮超搶眼，腳上的Ultraboost 20以黑色為主色調，搭配雪白TPU中底綴螢光橘及金屬灰，視覺對比下未來感十足，彷彿隨時一蹬就能躍上月球，潮度狠甩好幾條街。

不僅擅長詮釋各種角色，對衣Q一流的謝欣穎來說，各種風格她都能輕鬆駕馭。脫下運動風格的搭配，謝欣穎換上一身有態度又有時尚度的adidas Originals服飾與鞋款，搖身一變成登陸月球的「太空甜心」，準備探索浩瀚無垠的宇宙！

▲▼adidas、adidas Originals宇宙級穿搭狂想！J.Sheon、范少勳、王嘉爾、謝欣穎穿上Space Race引爆太空最潮盛典。（圖／品牌提供）

謝欣穎的「太空甜心LOOK」以銀灰小高領上衣mix黑背心裙外罩太空服感十足的白羽絨外套，金屬色系配色甜而不膩，尤其腳上的粉霓色adidas Originals ZX 2K BOOST Space Race限定鞋款實在太抓眼！鞋款以迷人雪白貫穿鞋身，搭配散發甜美氛圍的馬卡龍色系作點綴，粉藍、粉紅以漸層方式注入BOOST中底，令人少女心噴發的設計怎麼能錯過！ZX 2K BOOST融合ZX經典元素並搭載adidas招牌全腳掌BOOST中底科技，賦予柔軟腳感與彈力，令謝欣穎大讚輕盈的鞋身加上俐落線條怎麼穿搭都很加分，而且包覆度高很有安全感，穿一整天也不會有負擔。

▲▼adidas、adidas Originals宇宙級穿搭狂想！J.Sheon、范少勳、王嘉爾、謝欣穎穿上Space Race引爆太空最潮盛典。（圖／品牌提供）

范少勳化身太空游擊戰士　螢光套裝潮度爆棚
「太空是很前衛迷幻般的存在，如果上太空…先開個限動直播看星星吧」

▲▼adidas、adidas Originals宇宙級穿搭狂想！J.Sheon、范少勳、王嘉爾、謝欣穎穿上Space Race引爆太空最潮盛典。（圖／品牌提供）

陽光暖男范少勳向來追求完美，面對各種難關猶如游擊戰士背水一戰，這次穿上adidas Originals 黑色系運動套裝，黑色基底映襯側邊紅白藍螢光三線格外閃耀，一路延伸至褲腳的大三葉Logo展現潮酷個性，型塑完美比例，胸前反綁大Logo星際銀外套潮度爆棚，彷彿征戰星際、月球的宇宙戰士，面對戰役攻無不克。腳上的NMD R1 Speedlines解構經典元素再重組，以仿金屬質感的銀河黑編織鞋面結合前衛迷幻的螢光藍BOOST中底，穿起來回饋度、包覆性及舒適感絕佳，做為銜接過去與未來的劃時代鞋作，躍上月球探險照樣戰鬥力十足。

▲▼adidas、adidas Originals宇宙級穿搭狂想！J.Sheon、范少勳、王嘉爾、謝欣穎穿上Space Race引爆太空最潮盛典。（圖／品牌提供）

王嘉爾變身未來太空新人種　酷黑勁裝潮鞋超俐落
「太空生活太漫長、太孤獨了，還是有粉絲在的地方比較好吧」（設計對白）

▲▼adidas、adidas Originals宇宙級穿搭狂想！J.Sheon、范少勳、王嘉爾、謝欣穎穿上Space Race引爆太空最潮盛典。（圖／品牌提供）

火速竄紅的男神王嘉爾有「行走的衣架子」之稱，才貌皆備還超寵粉，完美到令人懷疑他是穿梭時空的未來新人種，王嘉爾示範adidas Originals穿搭，身著經典黑色運動套裝，並於褲管縮口處綻放螢光三葉草Logo，簡約俐落又搶眼，鞋款則穿著異材質拼接鞋面的adidas Originals ZX 2K BOOST，搭載adidas招牌全腳掌BOOST中底科技，賦予柔軟腳感與媲美無重力狀態的輕盈彈力，加上腳踝處如襪套般的剪裁設計包覆，隨時動靜自如。這款Space Race 限定鞋款以個性純黑為主調，搭配低調奢華的星際藍，鞋跟更以特殊材質打造折射感偏光黑紫，潮度超越地球表面，盡情遨遊星際。

▲▼adidas、adidas Originals宇宙級穿搭狂想！J.Sheon、范少勳、王嘉爾、謝欣穎穿上Space Race引爆太空最潮盛典。（圖／品牌提供）

另一套同樣霸氣的黑色調螢光三葉草Logo運動套裝，王嘉爾換上adidas Originals ZX ALKYNE，以充滿個性的黑色鞋面，搭配未來感強烈的宇宙光澤銀色，流線形TPU裝置包覆著BOOST中底，異材質拼接鞋面營造豐富層次感，如同王嘉爾一貫過人的意志力與行動力，即使面對浩瀚宇宙仍穩定步伐朝目標直行，持續耀眼迷人。

adidas與adidas Originals Space Race帥度直上宇宙　全球狂颳太空旋風又要跟荷包道歉了

adidas 與adidas Originals充滿科技元素、前衛感十足的Space Race系列，在地表最潮人類輪番演繹下，吸睛指數爆棚，勢必將直接榮登新一季潮流話題王，在全球狂颳一陣太空旋風！最狂的是，相信這波不只會燒到潮流迷，即使崇尚舒適性的運動粉絲，遇上好穿又好看的Space Race系列肯定也擋不住這波即將崛起的太空魅力，鐵粉們趕緊先向荷包Say Sorry，誰叫太空話題永遠都這麼迷人，必須用新台幣下架帶回家啦！

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