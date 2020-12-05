破舊愛迪達球鞋簽Kobe　稱球星「借穿過」賣天價　3小時售出網笑翻

▲賣家秀出愛迪達的鞋款「Lillard 2」，鞋面可見原子筆簽的「KB24」、「81 points game」、「MVP」等詞，字體相當醜，被網友譏笑，「乾脆把我舊鞋子簽一簽拿來賣，反正尺寸一樣XD」。（圖／翻攝自臉書公開社團【球鞋交易中！！！】）

記者陳雕文／綜合報導

舊鞋換錢大法…買賣球鞋的臉書社團5日出現一篇文，「Kobe本人穿過的Lillard 2，售價24810元」賣家附上又破又髒的球鞋照，網友笑翻說，「這樣也行？」隨即嗆，「故事要編也先做點功課吧」，連已故球星Kobe穿著的尺碼都搞錯，然而，就在網友紛紛留言抨擊時，已有人悄悄私訊賣家並高價買下了這雙鞋！

▲賣家為證明不是唬爛，還貼出跟買家的對話截圖，內容再次令人噴飯。（圖／翻攝自臉書公開社團「球鞋交易中！！！」）

該名賣家在社團解釋，已故的Nike簽約球星Kobe Bryant「絕無詐騙！可能是世上最後一雙，當時因為廠商沒給鞋子，於是跟Lillard（Adidas簽約球星）借」，令網友相當傻眼，賣家還附上鞋底近乎磨平、又髒又舊的球鞋照，近看這些照片，可見鞋面上有字體相當醜，且由原子筆所簽上的「KB24」、「81 points game」、「MVP」等詞，更讓網友看了笑翻！

而照片中的尺碼是US10.5，但是Kobe以及Lillard所穿著的尺碼都比照片中的舊鞋大上很多。網友紛紛留言，「故事要編也先做點功課吧」、「送我都不要，笑死」、「我拿蝦皮的一雙盜版鞋自己簽名我也可以像你一樣，亂搞嗎」、「我這剛好有一雙一樣的，但華府濕氣太重，馬克筆還沒乾否則雙鞋合併一定可以感動天地」、「絕世珍品」、「你哪位朋友叫Kobe」。

▲賣家秀出的球鞋尺碼，比球星所穿著的「正港尺碼」小太多。（圖／翻攝自臉書公開社團【球鞋交易中！！！】）

更扯的是，該篇貼文PO出3小時後，賣家PO出新貼文說，「售出，謝謝各位」為證明不是唬爛，還附上跟買家的對話截圖，兩方經過簡單討論，最後買家找女友合資，以2萬2千元的超扯價格購得這雙鞋！令網友深感不可思議，留言說，「給我一支奇異筆，加上一本幹話大全，我就可以是百萬CEO 這其實是一個很勵志的故事！」

還有網友發現該賣家曾出現在其他交易社團，賣的東西也是走「破舊風」，比方穿到極度破爛，彷彿從垃圾場撿來的Nike長襪，售價為30元，相較於這雙「Kobe簽名的Lillard 2球鞋」的價格，可能還稍微合理一點點。

▼賣家還會在其他社團賣破襪子。（圖／翻攝自臉書公開社團【球鞋交易中！！！】）