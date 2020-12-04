碳板跑鞋再革新！破記錄神器adidas adizero adios Pro限量開搶

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從2017年開始，專業跑鞋進入了全新時代，過去運用在航太、賽車等領域的碳纖維材質正式導入，藉由碳纖維的輕量、高強度、具彈性、耐疲勞等優點，成為了跑鞋下蘊藏能量、增強推力的時代新解。

碳板跑鞋一出，成為了各運動品牌兵家必爭之地，專業跑鞋品牌皆推出了自家旗艦級專業碳板跑鞋。了解碳纖維材質特性的人應該都知道，碳纖維本身雖有一定彈性，但整體而言仍屬硬材質範疇，要把此硬材質融入跑鞋，還需要結合可緩解衝擊力的緩震質材，如何把碳纖維與緩震質材結合完美，就是看出各品牌造鞋功力高下的關鍵。

adidas碳板旗艦跑鞋問世 限量預購開催

受惠於碳板跑鞋的科技突破，從2017年開始穿著碳板跑鞋的專業選手屢創佳績。從此開始，碳板跑鞋成為專業選手競逐佳績、突破自我的必備利器。而在跑鞋製造領域中佔有一席之地的adidas，也於2020年6月推出全新碳板跑鞋：adizero adios Pro，不僅將碳板的運用升級到全新層次，更結合自家於設計、輕量、緩衝材質等面向的獨到技術，全數運用在adizero adios Pro上，讓adizero adios Pro瞬間成為碳板跑鞋新寵，受到諸多關注以外，更助不少頂尖選手締造個人紀錄。

經過多時期盼，adidas adizero adios Pro即將在台灣上市，由於adidas從2012年開始擔任臺北馬拉松賽事合作夥伴的默契，首發特別開放臺北馬拉松全馬完賽三次以上的跑者線上登記抽籤、優先預購的機會。意味著只要於2012至2019年間，參與臺北馬拉松全馬賽事完賽超過三次者，即日起至12月6日期間即擁有線上登記抽先與優先預購資格，抽籤結果會在12月9日公佈，中籤者可在12月11日至adidas台北忠孝旗艦店依登記尺寸優先購買，12月12日起開放一般消費者將於台北忠孝旗艦店限量購買(尺寸以門市現貨為主)。

碳纖維運用是核心 結合緩震材質是關鍵

如何把碳纖維材質與緩震材質結合，是碳板跑鞋獲得跑者青睞的關鍵。尤其在路跑的環境中，起伏的路面、難以預期的道路品質，除了借重碳纖維板所提供的推力以外，還要能減緩來自路面的衝擊。再加上長距離路跑於跑者腳掌所累積的能量、適應不同路面所考驗的鞋面與腳掌的包覆性等，要成就一雙殿堂級的碳板跑鞋，設計、穩定性、抓地力、包覆性、透氣度、碳板優勢運用、緩衝材質結合等，每一個環節都是學問。





▲adizero adios Pro於鞋底蘊藏許多先進科技，包含LightstrikePRO中底、EnergyRods穩定裝置都是關鍵。

那adidas這雙號稱革命性的長距離跑鞋adizero adios Pro是如何達成上述目標，同時突破既有碳板跑鞋窠臼的呢？首先在緩震材質部分，adizero adios Pro運用LightstrikePRO中底，這可以說是目前adidas旗下反饋效能最高的中底科技，除了緩震效果一流，還可以吸收能量產生推動力給於腳掌，也是讓adizero adios Pro雖然維持當前碳板跑鞋厚底架構，但卻可以極輕量的關鍵！LightstrikePRO僅有220g，讓adizero adios Pro重量得以控制在246kg（UK8.5）之境界。

adizero adios Pro更於碳板科技突破，導入名為EnergyRods的穩定裝置，首先針對後腳跟處加裝碳纖維與尼龍雙材質的混合穩定片，更同時模擬人體腳掌骨骼結構，把「爪型」的碳纖維EnergyRods穩定裝置嵌入前腳掌區雙層LightstrikePRO中底之間，簡而言之，不同於其他碳板跑鞋單片式設計，adizero adios Pro把碳纖維分別拆解運用，模擬人體力學之餘，更針對腳跟、腳掌不同部位發揮效能，可以大幅的提升跑步效率，減少能量損耗，增加長距離跑步的續航力。

而針對其他路跑隊於跑者的嚴苛挑戰，adizero adios Pro也以多項科技對應，如CELERMESH鞋面兼具延展、包覆、透氣、輕量、支撐功能；輕量橡膠打造的大底提供優異抓地力與緩衝力等，可以全方位的解決跑者於長距離路跑所會面臨的問題，就會是跑者挑戰PB的最佳武器。





▲CELERMESH鞋面兼具延展、包覆、透氣、輕量、支撐功能。





▲輕量橡膠打造的大底可提供優異抓地力與緩衝力。

adizero adios Pro問世以來，也確實協助許多頂尖跑者創造佳績，像是肯亞長跑女子好手Peres Jepchirchir於RUNCZECH布拉格半程馬拉松賽菁英賽打破女子半馬世界紀錄、於世界半程馬拉松錦標賽中以1小時5分16秒刷新自我紀錄以外；另一名肯亞好手Vincent Kipchumba也於2020倫敦馬拉松賽事中穿著adizero adios Pro締造佳績。

▲肯亞長跑女子好手Peres Jepchirchir於RUNCZECH布拉格半程馬拉松賽菁英賽穿著adizero adios Pro打破女子半馬世界紀錄。

天才跑者雷理莎大感驚艷





台灣相當有名的天才跑者雷理莎搶先體驗adizero adios Pro之後，對於觸地反應的表現也相當驚艷：「雖然厚底但整體回饋感絲毫不拖泥帶水，弧形鞋底設計更能提升跑步效率；而在輕量化與透氣度方面，不僅以極輕量的優勢減少足部負擔，CELERMESH鞋面更有快乾透氣的特色，可有效排除長距離跑步時足部累積的熱能，若遇上不佳天候，也有快乾的優點。」

▲天才跑者雷理莎搶先體驗adizero adios Pro，對於厚底的觸地感、回饋效率感到相當驚艷。





▲雷理莎認為adizero adios Pro鞋底的弧形設計也能提升跑步效率。

而面對接下來的路跑高峰，雷理莎除了相當推薦專業跑者都應該要搶一雙adizero adios Pro以外，更需要加入重量訓練、間歇訓練來提升肌肉強度，且除了訓練以外，飲食、睡眠、恢復等面向都要同步用心，更重要的是需要感受自己的身體與建立心理素質。「自己的身體與心聲是最誠實的，若真的想要達成目標，聽聽發自身體內心深處的聲音，會助你一臂之力！」





▲面對年底路跑高峰，雷理莎以過來人經驗提供跑者準備心訣。

【Adidas adizero adios Pro購買資訊】

．即日起至12月6日止，提供臺北馬拉松全馬完賽三次以上跑者限量登記抽籤、優先預購。

．凡於2012至2019年間，參與臺北馬拉松全馬賽事完賽超過三次者，即擁有線上登記（https://forms.gle/7A2Tu2PpY6EHRePQ8）*抽籤、優先預購資格。

．抽籤結果預計於12月9日公布，中籤者可於12月11日至adidas忠孝旗艦店依登記尺寸優先購買。

．12月12日起開放一般消費者將於忠孝旗艦店限量購買（尺寸以門市現貨為主）。