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電線勒殺妻子！莽夫心碎「背屍體自首」…一到警局妻子復活了

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▲性侵,暴力,女人,謀殺。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲男子把妻子勒死，載屍體到派出所自首，沒想到妻子突然復活。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

記者柯振中／綜合報導

大陸江蘇省盱眙縣日前發生一起人倫悲劇，一名王姓男子不堪長期遭到妻子家暴，用電線將妻子勒死，隨後再背著屍首到派出所投案，沒想到才剛到不久，妻子的「屍體」突然復活，他也被依照殺人罪判處2年有期徒刑。

綜合陸媒報導，王男一家過得不富裕，時常為錢發生爭吵，妻子經常以「賺不到錢」、「沒有用」來羞辱他，還會動手毆打。由於妻子從遠處嫁來王家，還冒著與父母斷絕關係的風險，王男於心有愧，每次都忍受下來。

不過，今年2月5日，2人再度發生嚴重爭吵，王男真的忍不住了，長期遭受家庭暴力，導致身心俱疲，動了「殺死妻子」的想法。由於小孩在家，王男以「談點事情」為由，將妻子騙到地下室，再撿起地上散落的電線，緊緊勒住妻子的脖子。

過了幾秒，王男發現妻子不動了，就把「屍體」背到三輪車上，再駕車前往派出所投案。豈料一路顛簸到派出所，王男妻子的屍體「離奇甦醒」，嚇得員警以為要出大事了，實際經過交談，才確定王妻真的沒事，可能只是昏迷。

▼男子向警方坦承，他用電線殺了妻子，但妻子突然復活。（圖／翻攝《紫牛新聞》）

▲▼男子把妻子的屍首帶到派出所，坦承「我殺人了」，沒想到妻子突然復活，嚇壞在場所有人。（圖／翻攝《紫牛新聞》）

王妻聽聞警方的說法，感到相當不可置信，還原當時2人在地下室的狀況，丈夫當時被她掐著脖子，接著轉身想要離開，她激動地追了上去，但因為平時就有嚴重的低血糖症狀，一下子就暈了過去。

王妻澄清，當時明顯有感覺到，丈夫抱著她的身體，不讓她摔到地面，還不斷詢問「怎麼了、怎麼了」，語氣裡十分焦急，接著再次醒來，人就已經在派出所裡。

王妻主張，丈夫不可能有殺她的念頭，立刻辦理「不追究刑事責任」的申請，希望能夠撤銷案件。不過，由於殺人罪為非告訴乃論罪，當地檢方提起公訴，將王男告上法院。

當地法院審理後判定，王男故意殺害他人，情節較輕，依法構成故意殺人罪，也已經著手實行犯罪，因為其他原因沒能得逞，屬於犯罪未遂，依法減輕處罰，加上王男犯案後主動自首，如實供述罪行，也許得妻子的諒解，綜合考慮之下，判處王男2年有期徒刑。

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