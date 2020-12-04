高雄一家四口撐不下去走絕路　鄰見社工上門痛批「來得太晚了」

▲高雄大樹區驚傳一家四口輕生悲劇。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩、洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄市大樹區大坑路高屏溪畔今（4日）上午8時許傳出一家4口輕生慘劇，鄰近的苦瓜農意外發現有輛轎車發動一整晚，但卻未駛離，好奇上前查看，發現這起悲劇，警消到場後確認一家四口死亡，據悉住在大寮區的這一家四口生活辛苦，妻子罹患癌症、一雙子女均患重度智能障礙，悲劇發生後，社工前往死者住處欲訪查家屬致意，卻遭鄰居痛批「來得太晚了！」，無法挽回一家四口的寶貴性命。

▲高雄大樹區驚傳一家四口輕聲悲劇，事發後社會局長代表送上5萬元慰問金。（圖／記者黃子倩翻攝）

簡姓男子的鄰居向《ETtoday新聞雲》的記者表示，他們一家人搬來此處約10多年，由於多年前生下的大兒子患有重度智能身心障礙，憂心下一個孩子也有問題，夫妻倆一直不敢再生育，直到十多年後才懷上老二，沒想到小女兒也被診斷有相同的症狀，加上妻子三年前確診罹患大腸癌第三期，為了照顧妻小，簡男不得已辭掉工廠的工作，但一家四口住的房子，每個月都有房貸要繳，加上妻子得長期服用藥物，頓失經濟支柱的夫妻倆曾向鄰居透露「生活難過」。

不過鄰居也表示，簡男或許因為孩子患有重度身心障礙，因而感到自卑，儘管當鄰居多年，甚少看到他對外向親友、鄰居求援，就連政府的資助，也只有兩位女子的中低收身障補助，合計每個月1萬130元，這筆補助費幾乎全數要拿來繳房貸，生活十分吃緊。

高雄市社會局對此回應表示，簡姓男子一家人在事發前未曾向該局求助，也未被列為高風險家庭，後續由大寮社福中心與區公所協助家屬處理喪葬事宜；並由社會局局長謝琍琍代表市府慰訪家屬並致上5萬慰問金，不過稍早社工訪視時，鄰居看了很感嘆，不禁痛批「來得太晚了」，來不及挽回4人的寶貴性命。

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