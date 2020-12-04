高雄一家4口輕生！鄰悲曝昨夜目睹「最後身影」：像是跟我說再見

記者黃子倩、吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄市大樹區大坑路高屏溪畔今（4日）上午8時許傳出一家4口輕生慘劇，鄰近的苦瓜農意外發現有輛轎車發動一整晚但卻未駛離，好奇上前查看，赫見簡姓一家人躺臥車內一動不動，嚇得急忙報警。警消到場查看後，確認一家4口均已明顯死亡，初步了解，簡家生活相當辛苦，不僅簡妻罹癌3期，一雙子女也均是重度智能障礙，不排除一家人因不堪生活壓力而走上絕路。

▲高雄高屏溪旁車內發現4具屍體，警方封鎖現場調查中。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方初步調查，車內4名死者分別為坐在駕駛座的爸爸簡男（57歲）、後座還有簡妻許女（52歲）、24歲的兒子、以及11歲的女兒。據大寮區長黃伯雄指出，簡男一家是列冊中的低收入戶，一雙子女均有重度智能障礙，還分別患有癲癇及失語症，且簡妻近年也罹患大腸癌第3期，全家經濟重擔全靠簡男打零工、每月5000元的身心障礙補助及社會局補助維生。





▲簡男一家生活、經濟壓力相當大，警方不排除因此走上絕路。（圖／記者吳世龍翻攝）

談起簡家，鄰居眼泛淚光向《ETtoday新聞雲》表示，簡男一家搬到大寮這處社區已有十多年了，2個孩子雖然都有智能障礙，但看起來乾乾淨淨的，只是不常出現在社區，孩子的生活起居都要爸爸簡男照顧，生活的壓力真的讓他心力交瘁。

鄰居說，約在3年前簡妻被醫院診斷出罹患大腸癌，當時簡妻大受打擊，還一度抱著丈夫痛哭失聲，一家頓時陷入愁雲慘霧，為了照顧妻子與2個孩子，原本在工廠上班的簡男，每月還有4、5萬元收入，但卻因家庭變故毅然決然辭掉工作，獨力扛起照顧妻小3人的重擔，靠著打零工微薄的收入及政府補助，勉力撐起日常生活支出，夫妻倆平時也都非常節省，並不會亂花錢，但可能家裡還有貸款，最終仍是入不敷出；簡男的岳母前一陣子還曾來探望一家人，當時就透露「狀況可能不太好」。

回想起見到簡男一家的最後一面，鄰居也忍不住啜泣，坦言昨（3日）晚上出門倒垃圾時，碰巧見到簡男開車載著家人出門，簡男與妻子還向她打招呼，當時她就覺得夫妻倆神情有異，似乎有話卻說不出口，表情像是在向她道別、說再見，「我很後悔那時沒有把他們攔下來！」

據報案的苦瓜農表示，昨深夜就見該輛車停在附近，且處於發動狀態，凌晨外出農忙時，見該車仍然發動中，但並未駛離，好奇上前查看才發現，簡姓一家引廢氣輕生，車內4人早已死亡，嚇得急忙報警，這樁家庭悲劇才因此曝光。

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▼苦瓜農發現該車詭異發動整晚，好奇上前查看，意外見到車內躺了4具屍體。（圖／記者黃子倩翻攝）