實測丁怡銘體驗過的「便民服務」　林為洲到中正一停「傳說車位」

記者蘇晏男／台北報導

針對牛肉麵事件被檢舉散布假消息，行政院前發言人丁怡銘日前赴台北市中正一分局做筆錄，自行開私家車進警局地下停車場挨批耍特權，不過分局長陳明志則解釋，這是民眾洽公都享的「便民服務」。國民黨團總召林為洲4日藉告發行政院長蘇貞昌的機會，與國民青年團員開車到中正一分局，實測停「傳說車位」。

▲林為洲與國民黨青年團前往中正一分局告發蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

林為洲4日上午率領黨內立委與國民黨青年團，前往中正一分局告發蘇貞昌違反《社會秩序維護法》。不過過程中，他與青年團團長陳柏翰等人特地租一輛車，以一般民眾身分自行開車到該分局地下停車場停車。

當林為洲開車到中正一分局地下停車場入口時，現場已包圍大批媒體，警方見狀也立刻上前詢問，於是林為洲表示，「我們要報案啊，所以有停車位嗎？」警方聽聞後並未拒絕，而是提醒林為洲等人需要先量體溫。

待林為洲量完體溫，記者湊上車窗前提問，林為洲指出，「我們來報案，我們平民老百姓來報案，聽說這邊有停車位，我去停車位看看」。在換證之後，林為洲順利開車到地下停車場，接著，當他們一行人看到陳明志口中的「便民服務」車位後，驚呼，「傳說中的停車位」。

停完車，林為洲與陳柏翰等人到中正一分局門口，以「有政府，會說謊」口號告發蘇貞昌。林為洲指出，中正一是立法院轄區的分局，今天來報案，告發蘇貞昌在立法院備詢說謊，散佈假訊息，誤導民眾說信功支持萊豬進口，沒想到當天晚間，就遭到信功發出聲明打臉，因為蘇貞昌訪視屏東時，全程無討論或提及萊豬議題，因此根本沒有蘇貞昌所稱信功支持萊豬之事。

林為洲表示，行政院事後還要硬拗，說是支持豬肉出口，這種混淆視聽的說法，已影響大眾權益，觸犯兩條法律，分別是《社會秩序維護法》和《食品安全衛生管理法》，國民黨請警政單位秉公處理。

其他人也看了這些...

►國民黨曝光影片打臉蘇貞昌：日期內容全講錯、信功談的是口蹄疫

►蔣萬安不在意被綠營攻擊 反嗆蘇貞昌：國會殿堂公然說謊毀人商譽

►扯信功挺美豬遭打臉 蘇貞昌：不是指哪家公司支持萊劑肉品進口

更多熱門新聞...

►信功「拒用萊豬」打臉 政院：蘇貞昌指的是豬農支持政府協助豬農

►獨／萊豬衝擊709億養豬業 風險評估報告不到350字

►獨／農委會萊豬影響報告4頁全文曝光 「讓進口國競爭冷凍市場」

►振興一下我們的美麗