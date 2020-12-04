　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

實測丁怡銘體驗過的「便民服務」　林為洲到中正一停「傳說車位」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蘇晏男／台北報導

針對牛肉麵事件被檢舉散布假消息，行政院前發言人丁怡銘日前赴台北市中正一分局做筆錄，自行開私家車進警局地下停車場挨批耍特權，不過分局長陳明志則解釋，這是民眾洽公都享的「便民服務」。國民黨團總召林為洲4日藉告發行政院長蘇貞昌的機會，與國民青年團員開車到中正一分局，實測停「傳說車位」。

▲林為洲與國民黨青年團前往中正一分局告發蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

▲林為洲與國民黨青年團前往中正一分局告發蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

林為洲4日上午率領黨內立委與國民黨青年團，前往中正一分局告發蘇貞昌違反《社會秩序維護法》。不過過程中，他與青年團團長陳柏翰等人特地租一輛車，以一般民眾身分自行開車到該分局地下停車場停車。

當林為洲開車到中正一分局地下停車場入口時，現場已包圍大批媒體，警方見狀也立刻上前詢問，於是林為洲表示，「我們要報案啊，所以有停車位嗎？」警方聽聞後並未拒絕，而是提醒林為洲等人需要先量體溫。

待林為洲量完體溫，記者湊上車窗前提問，林為洲指出，「我們來報案，我們平民老百姓來報案，聽說這邊有停車位，我去停車位看看」。在換證之後，林為洲順利開車到地下停車場，接著，當他們一行人看到陳明志口中的「便民服務」車位後，驚呼，「傳說中的停車位」。

停完車，林為洲與陳柏翰等人到中正一分局門口，以「有政府，會說謊」口號告發蘇貞昌。林為洲指出，中正一是立法院轄區的分局，今天來報案，告發蘇貞昌在立法院備詢說謊，散佈假訊息，誤導民眾說信功支持萊豬進口，沒想到當天晚間，就遭到信功發出聲明打臉，因為蘇貞昌訪視屏東時，全程無討論或提及萊豬議題，因此根本沒有蘇貞昌所稱信功支持萊豬之事。

林為洲表示，行政院事後還要硬拗，說是支持豬肉出口，這種混淆視聽的說法，已影響大眾權益，觸犯兩條法律，分別是《社會秩序維護法》和《食品安全衛生管理法》，國民黨請警政單位秉公處理。

其他人也看了這些...

國民黨曝光影片打臉蘇貞昌：日期內容全講錯、信功談的是口蹄疫
蔣萬安不在意被綠營攻擊　反嗆蘇貞昌：國會殿堂公然說謊毀人商譽
扯信功挺美豬遭打臉　蘇貞昌：不是指哪家公司支持萊劑肉品進口

更多熱門新聞...

信功「拒用萊豬」打臉　政院：蘇貞昌指的是豬農支持政府協助豬農
獨／萊豬衝擊709億養豬業　風險評估報告不到350字
獨／農委會萊豬影響報告4頁全文曝光　「讓進口國競爭冷凍市場」

振興一下我們的美麗

ET快訊
結婚「財產全過戶給老婆」　岳母列9條件惹眾怒
高雄一家4口輕生亡　鄰居見社工上門怒開嗆
下班注意！「待轉大富翁」今晚換地方　地點曝光
獨／「她是我一生唯一的愛人」　夫悶殺30年妻椎心哭了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠議員稱萊豬給窮人「多個選擇」　林為洲：感謝執政黨...感恩喔！

「正常國家」修憲遭反對退回　陳亭妃：國民黨不應剝奪被討論權利

國內軌道業首見！北捷砸900萬建智能手臂　30秒完成遺失物取件

快訊／共機12月三度擾台　3架運8入侵我西南空域

北檢稱錄音軟體是宏碁的　蘇震清辦公室批：混淆視聽、自毀公信

實測丁怡銘體驗過的「便民服務」　林為洲到中正一停「傳說車位」

游錫堃挺澳洲捍衛人權　立院買200支紅酒加入聲援

遭告違反《社維法》...藍委問被傳喚會去？　蘇貞昌表態了

80家進口商宣示不進萊豬　蘇貞昌：台灣與國際競爭「不能鎖國」

快訊／花蓮情侶檔澳洲打工車禍1死1傷　外交部緊急聯絡家屬

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

張文綺堅守婚前不開機　盼32歲前當媽自虧「越老質越爛」

法鬥護主戰眼鏡蛇「死不瞑目」飼主妻心痛幫闔眼：保護了媽媽

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

不再被選擇！兄妹決定收養父母 媽感動：雖沒血緣但仍是一家人

蔡瑞雪認分手以綸！　結束初戀「那時候滿受傷的」

綠議員稱萊豬給窮人「多個選擇」　林為洲：感謝執政黨...感恩喔！

「正常國家」修憲遭反對退回　陳亭妃：國民黨不應剝奪被討論權利

國內軌道業首見！北捷砸900萬建智能手臂　30秒完成遺失物取件

快訊／共機12月三度擾台　3架運8入侵我西南空域

北檢稱錄音軟體是宏碁的　蘇震清辦公室批：混淆視聽、自毀公信

實測丁怡銘體驗過的「便民服務」　林為洲到中正一停「傳說車位」

游錫堃挺澳洲捍衛人權　立院買200支紅酒加入聲援

遭告違反《社維法》...藍委問被傳喚會去？　蘇貞昌表態了

80家進口商宣示不進萊豬　蘇貞昌：台灣與國際競爭「不能鎖國」

快訊／花蓮情侶檔澳洲打工車禍1死1傷　外交部緊急聯絡家屬

劉在錫新角色登場「當傳聲筒」！唸信唸到哭...觀眾跟著淚崩

冬天必衝行程！隱身宜蘭山中「藍色溫泉」　提竹簍用地熱煮蛋、玉米

芭樂伯罹癌插鼻胃管無法叫賣　每天清晨5點準時擺攤養活自己

他街頭半裸大喊被綁架　警開門驚見！30人只剩內褲…綁匪也脫了

台彩威力盃／老教頭30年來首見奇才　台非混血歐子喬夢想大聯盟

南韓內閣大改組！文在寅斷尾求生急撤4部長...保健福祉部也在列

打開花生牛奶！兩隻小屁毛「圓臉逼近」　媽傻：竟然全醒了

700萬買二手屋　合約簽完竟收「強拆通知」…前屋主：早就說過了

《天能》《花木蘭》網路可以看了！網推：刷幾次都可以

桃園社宅美照曝！三房最貴12700元　沙發、家具、冷氣全「標配」

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

政治熱門新聞

快訊／花蓮情侶檔澳洲打工車禍1死1傷

蔡啟芳換肺4個月再住院　只剩38kg

「換閣」聲浪四起　蘇貞昌吐出3字

趙少康母親肺腺癌逝　陳文茜淚憶：有些溫柔不會消亡

全台超商注意！蔡英文發起「請支援澄清」：不會埋伏在店外開罰

藍議員「踢館」惹怒市佔90％豬肉進口商

花蓮副縣長賣地謀利　遭監院13：0彈劾

豬內臟風波後　蘇貞昌聲量奪冠、陳柏惟居次

高金素梅怒批　政府帶頭歧視稱武漢肺炎

綠議員「美豬給窮人多個選擇」！教授神回

貓纜、兒童樂園虧1.5億　北捷照發4.4個月年終

蔡英文獲國際領袖先鋒獎：永不停止追求兩岸和平

陳菊：我跟老柯關係一向非常良好

「有政府、會說謊」　國民黨吿蘇貞昌違反《社維法》

更多熱門

相關新聞

藍委放棄國是論壇　民進黨戴口罩開心自拍

藍委放棄國是論壇　民進黨戴口罩開心自拍

行政院長蘇貞昌上月27日赴立法院進行施政報告，民進黨團提出變更議程取消國是論壇，引發國民黨立委立法院長游錫堃主持議事不中立。立法院4日召開院會，由於國民黨團率團前往中正一分局告發蘇貞昌，並無任何立委登記國是論壇發言，多名民進黨立委則在議場內戴上著聖誕節口罩開心合影，與一週前上演的「豬內臟大戰」有如天壤之別。

誰是豬內臟紛飛下的大贏家

誰是豬內臟紛飛下的大贏家

黑柯超譯？柯文哲答非所問談丁怡銘

黑柯超譯？柯文哲答非所問談丁怡銘

信功被「關切」？　林為洲酸：有政府會查廠

信功被「關切」？　林為洲酸：有政府會查廠

萊豬亂鬥聲量洗牌！蘇貞昌、蔣萬安熱度衝高　「這三位」也破萬

萊豬亂鬥聲量洗牌！蘇貞昌、蔣萬安熱度衝高　「這三位」也破萬

關鍵字：

林為洲停車丁怡銘

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

狗狗認領文：牠長得很潦草　本尊笑翻網

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

即／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

菲律賓市長市府遭槍擊　送醫不治

盲測16款手機相機　冠軍超冷門

「萬人迷」熟女割雙眼皮變妖怪

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

正妹搭纜車穿超辣「亮出車頭燈」！

陳小春直播賣金條　買家怒退貨

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

交卷前亂猜「太妍生日」　韓考生真的答對了

浪狗進賣場！保全用最萌方式驅離

打破萬年抿嘴微笑！　阿信罕見「露2排齒」

更多

最夯影音

更多
妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車
護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面