快訊／「換閣」聲浪四起　蘇貞昌刻意撇頭...吐出3字

記者徐政璿／台北報導

行政院日前爆發公然製圖給綠營側翼，前發言人丁怡銘又誣陷牛肉麵業者使用萊牛，近日院長蘇貞昌又捲入信功肉品風波，負面新聞一波接一波。蘇貞昌4日赴立法院備詢，聽聞媒體詢問「換閣」一事，將頭撇至另一邊，最後僅說「嗯...謝謝」後，隨即快步進入議場。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌內閣近日風波不斷，日前就被綠營地方縣市議員點名即將改組。兩週前，總統府否認此事，總統蔡英文與蘇貞昌當時甚至在臉書貼出同一支影片，秀出今年續任閣揆後的所有政績，同步還標註對方，強調護國團隊繼續打拚。

蔡英文當時在臉書寫下，蘇貞昌帶領的內閣團隊努力拚、努力衝，不僅防疫成果受到世界肯定，經濟表現看得見，另外在各縣市重大建設，以及醫療、文化、教育、農業等等，也都寫下滿滿的好成績，她很肯定也很感謝蘇貞昌和內閣團隊

不過，《美麗島電子報》上月30日發布最新民調，蘇貞昌3月因疫情使滿意度達高點，至今有47.6%為今年最低；不過對於蘇內閣是否須改組，僅31.6%認為有必要換閣揆、15%認為應撤換表現不好的部會首長，卻有40.6%民眾認為「沒必要改組」。

《美麗島電子報》調查顯示，47.6%民眾滿意蘇貞昌擔任閣揆的整體表現，相較於上月陡降9.4%，不滿意的有47.2%，比上月陡增9.2%，未明確回答有5.2%，民眾滿意閣揆蘇貞昌施政表現的比率達到去年11月以來最低點，而不滿意的比率則達到2019年1月就任以來最高點。

交叉分析後發現，相較於上月調查結果，女性、或雲嘉南與高屏、或30至49歲與70歲以上、或國中以下與專科以上學歷、或民眾黨支持者與中立民眾等，本月滿意閣揆蘇貞昌施政表現的比率跌幅皆超過10%。

同份民調中也問及，近日屢屢傳出內閣改組消息，民眾對於蘇內閣整體表現，是否認為有必要內閣改組？結果顯示31.6%民眾認為有必要改組而且換掉行政院長、15.0%認為有必要改組換掉表現不好的部會首長，另40.6%則認為目前沒有必要進行內閣改組，未明確回答有12.8%。