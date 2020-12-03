黃之鋒遭判入獄13個月　江啟臣：香港近10年社運重大挫敗

▲香港眾志前秘書長黃之鋒、前副秘書長周庭、前主席林朗彥。（圖／路透社）

記者羅婉庭／台北報導

針對前「香港眾志」成員黃之鋒被判入獄13個半月，周庭入獄10個月，林朗彥入獄7個月，國民黨主席江啟臣3日晚間於臉書發文表示，這個不意外的判決，卻象徵香港近10年社運路線的重大挫敗。

江啟臣寫道，「有一種崩落，驚心動魄，卻寂靜無聲」，上個月，港府因應北京通過的新規定，剝奪4位民主派議員的資格，隨即有15位民主派議員跟進請辭，沈重抗議，代議民主體制，整片陷落。

江啟臣表示，前天香港有線電視宣布裁員40人，包括專題報導節目「新聞刺針」的全體工作組員，此舉引起電視台內中國組的高度不滿，全體辭職，媒體監督的防線，也崩出一片缺口。

江啟臣接著表示，昨天香港眾志的黃之鋒、周庭、林朗彥3人，因反送中期間包圍警察總部的行動，被判有罪當庭收監，這個不意外的判決，卻象徵香港近10年社運路線的重大挫敗。

江啟臣指出，昨夜看到囚車從法院駛出的影片，許多支持者蜂湧而上，或開手機燈或拍車窗大喊「撐住」，拔足狂奔送車；民眾奮不顧身的場景，更讓人動容。

江啟臣表示，國民黨本於對民主自由的信念，始終支持港人爭取普選，支持捍衛香港的言論自由，支持社會走向開放。此刻，我們更要誠摯地提醒北京和港府：以嚴刑峻法去壓，只會造成更大的不滿與反彈。

江啟臣強調，要長治久安，首要仍在爭取民心！短短不到一個月，從香港的議會、媒體到公民社會，發生一連串驚心動魄的崩落；但在台灣媒體上，卻不再有去年那樣的關注熱度。「為什麼？值得我們好好想想」。