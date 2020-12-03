南非威力球頭獎開出「6連號」　20位幸運兒共享1054萬元

▲彩票球。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡3日專電

南非威力球1日開出頭獎號碼5,6,7,8,9與特別號10，讓20名分享獎金的幸運兒瞬間成為千萬富翁，消息一出群情嘩然質疑作弊，但發行機構否認並堅持維持開獎結果。

南非新聞網站「艾歐爾新聞」（iolnews）今天報導，威力球發行機構伊杜巴國家樂透公司（Ithuba National Lottery）表示，1日晚間開出的威力球（Powerball）頭獎號碼是連號，雖然因此引發爭議，可是絕對沒有任何人為操縱，將維持開獎結果。

南非幣1億1400萬元的總獎金由幸運中獎者共20人均分，每人分得南非幣570萬元（約新台幣1054萬5000元）獎金。

這次的總獎金打破了2018年1月份樂透（Lotto）頭獎南非幣1億1000萬元的紀錄，這筆獎金當時由4名中獎者均分。

伊杜巴國家樂透公司發言人姆西吉（Bussiwe Msizi）說，1日開獎結果有20名幸運兒共享頭獎，這是從未發生過的情形，具有歷史意義，並沒有犯規行為。這種號碼順序在全球彩票中很常見。

她說：「歷史和經驗告訴我們，多個玩家選擇相同的獲勝號碼是很常見到的情形。就在1週前，我們還在慶祝2名幸運者在11月24日平分威力球加號（Powerball PLUS）頭獎獎金南非幣1900萬元。如今更令人驚訝，竟然有20個人可以同時贏得頭獎。這讓我們驚喜，事實上，我們的夢想已經實現。」

▲南非威力球1日派彩結果。（圖／翻攝自開獎網站）

南非9省中唯獨西北省（North West）沒有這份幸運。其他8省中都有得獎者，19名幸運兒分別為豪登省（Gauteng）8名、瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）3名、東開普省與穆普馬蘭加省（Mpumalanga）各2名、北開普省、西開普省、自由省（Free State）和林波波省（Limpopo）各1名。

另有1名幸運兒是透過銀行應用程式獲得頭獎。

她接著說：「伊杜巴國家樂透公司的目標是盡可能提供大獎改善生活，尤其是在經歷了十分艱難的一年後的此時此刻。」

南非目前有8種形式的彩券，開獎時間與獎金金額均不相同。由於獎金高，威力球與威力球加號是南非最受歡迎的兩種彩券，出售率也最高。前者每張售價是南非幣5元，後者是南非幣2.5元，購買者資格必須是年滿18歲以上的成年人。每週二與週五晚上9時整在電視上公開搖獎。