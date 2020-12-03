人夫約單親媽小酌過夜　酒後竟對她13歲兒子伸魔爪



▲高男坦承，對林姓單親媽媽的兒子伸出魔爪。（示意圖／Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名已婚有女兒的高姓男子，與鄰居單親媽媽熟識，經常前往聊天小酌，並與單親媽的13歲兒子同睡過夜。沒想到高男在一次酒後竟要求少男幫他清槍，後更變本加厲直接對少男猥褻，少男求助媽媽事情才曝光。高男坦承犯行且與配害人達成和解，法官則依對未滿14歲男子猥褻罪判刑6月及成年人對少年乘機猥褻罪判7月，均緩刑4年，同時接受法治教育4場，期間若有違犯則檢方得以聲請撤銷緩刑。

判決指出，42歲的高男經常到單親的林女家中串門子，高男有時也會與林女飲酒過夜，並與林女的13歲兒子同睡。2019年9月間，高男在次到林女家喝酒過夜，見林女酒醉回房睡下後，竟走入林女兒子房中叫醒少男要求幫他「尻槍」；今年4月，高男再因飲酒過夜，沒想到這次竟直接對少男伸出魔爪，少男嚇得找媽媽，事情才曝了光。

高男對於犯行坦承不諱。法官認，少男是未滿14歲的少男，竟趁他年幼對性事懵懂不甚理解，要求少男幫忙自慰，甚至對他進行褻罪，已觸犯對未滿14歲男子猥褻罪、對少年乘機猥褻罪。

法官審酌，高男明知少男未滿14歲，正處於身心與人格發展重要階段，竟罔顧未成年人身心人格發展健全性及心靈感受，僅為滿足個人性慾而伸出狼爪猥褻少男，危害他的身心健全發展造成危害，實屬不該，念及被告犯後坦承犯行，態度尚可，且賠償少男家屬數萬元，雙方達成和解，獲得諒解，依對未滿14歲男子猥褻罪判刑6月及成年人對少年乘機猥褻罪判7月，均緩刑4年，同時接受法治教育4場，期間若有違犯則檢方得以聲請撤銷緩刑。

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