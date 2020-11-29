最後1天！養食蛇龜、綠鬣蜥30日前要申請　違者直接沒入最高罰5萬

▲食蛇龜。（圖／農委會提供、翁嘉駿攝）



記者許展溢／台北報導

11月30日前快完成！如果有飼養綠鬣蜥、食蛇龜等動物，記得要趕快向飼養所在地的各直轄市、縣（市）政府辦理登記，否則被查到，適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖陸域野生動物種類，可處1-5萬元之罰鍰並沒入動物。

農委會109年8月20日公告修正「適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖陸域野生動物種類」新增本土陸域物種13種、非台灣地區之國外物種72種，及「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」計美洲綠鬣蜥1種（排除變異型個體），自109年9月1日生效。本次公告生效前飼養前述公告物種的民眾，應在11月30日期限前向所在地縣市政府完成登記，以免後續變成非法持有，至於有哪些動物都包含？可至詳細名單查詢。

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▲▼綠鬣蜥。（圖／農委會提供）



農委會說明，以綠鬣蜥為例，主要入侵的途徑為「棄養」，因外型亮麗、性情溫馴易，導致很多人跟風飼養，卻未做足事前功課，綠鬣蜥長得太大或個人因素無法養了就遺棄到野外，造成生態被破壞，不但影響原生種生存空間、破壞森林植群的更新，也因其習性會挖土又會啃食農作物，導致農民嚴重農損。

因此，林務局指出，依據野生動物保育法第31條第1項規定，在中央主管機關指定公告前即持有前述公告物種者，應於指定期限前攜帶相關申請書表及證明文件（飼主身分證明文件、可供辨識之動物照片及相關證明文件），向所在地各直轄市、縣（市）政府辦理登記，始得繼續飼養或持有。

林務局強調，保育類野生動物未經主管機關同意，不得輸入、輸出、買賣、陳列、展示、繁殖。11月30日受理登記期限截止後，如飼養綠鬣蜥及適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖陸域野生動物種類未經登記，可處1-5萬元之罰鍰並沒入動物。