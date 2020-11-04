從餐具到傢俱…台灣木工設計製造實力強　國產材更適合在地氣候



▲林管處「森家不凡」國產材特展即日起在將軍村開展。（圖／林務局新竹林管處提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

以「融入森家 不凡氣度」展現臺灣生產、臺灣製造的國產材傢具、裝潢、遊具與生活器物之多元應用可能性。林務局新竹林區管理處與龍華科技大學、國立中興大學森林學系、有限責任新竹市厚食聚落農食合作社及財團法人梧桐環境整合基金會等單位共同合辦，自即日起至12月13日止，於新竹市將軍村生活里院展出「森家不凡 國產材特展」，邀請民眾前來參觀體驗。

▲▼本次展品種類豐富多元，例如：沉穩典雅的相思木沙發組、散發金屬光澤的苦楝木貝殼椅、厚實大器的相思木地板及色彩紋路豐富的臺灣杉餐盤等。



林務局新竹林區管理處表示，臺灣土地有超過60%的面積都是森林，是座名符其實的森林之島。走入森林享受森林多元的生態功能，是國人在日常繁重工作之餘，最即時且便捷的休閒育樂，可讓人忘卻平日積累的壓力與煩憂。

這次結合各方領域專家達人策劃「森家不凡」特展，就是要讓「森林」走入人們家中，將療癒身心的森林資產─國產材融入居家生活的一環。運用在地生產的國產材設計製作的家俱、器物，不僅適應臺灣在地氣候，減少化學藥劑防腐加工，使用起來安心與健康；而自己國家需求的木材，產自自己國家林地，更是善盡地球村公民的責任。

▲民眾若想以實際行動支持國產材，最好辨別國產材的方式就是認明「國產木竹材識別標章（又稱：台灣木材標章）」。

本次展品種類豐富多元，例如：沉穩典雅的相思木沙發組、散發金屬光澤的苦楝木貝殼椅、厚實大器的相思木地板及色彩紋路豐富的臺灣杉餐盤等，分別妝點了客廳、書桌、餐桌及臥榻等空間，充分展現國產材的多元性與臺灣木工設計製造實力；在地生產、在地利用的踏實感，更是森家主人對於臺灣土地熱愛的最好證明。

新竹林區管理處特別提醒，民眾若想以實際行動支持國產材，最好辨別國產材的方式就是認明「國產木竹材識別標章（又稱：台灣木材標章）」，這就是國產材的身份證；消費者只要認明「台灣木材」標章，即可安心選購使用。

特展現場除了能夠體驗各種國產材製品，也佈置紅檜、臺灣肖楠、柳杉、臺灣杉、香杉、牛樟、相思木、櫸木及樟木等多達9種國產木材氣味聞香瓶(森氣)、木塊標本重量體驗(森刻)，及永續林業生產過程中拍攝紀錄之影像與影片(森音)，參觀民眾可以透過眼、耳、口、鼻及觸摸等五感體驗，將國產材的美好深刻地記在心中，也逐步落實於生活中。

▲▼展覽期間將於週末不定期舉辦手作體驗DIY等活動店。

展覽期間將於週末不定期舉辦手作原生植物盆栽、小木藝體驗DIY或相思木啤酒、娃哇樂森林蜜快閃店(各場次時間陸續公告於林務局森活情報站及梧桐基金會臉書粉絲專頁)；誠摯邀請您與家人一同攜手前來，在森家中尋一處您最自在舒適的空間，感受這份不凡的臺灣森味。

雙11囤起來！神奇靈芝水不用等周年慶

►18歲少年車禍昏迷62天 聽到「吃雞排」竟奇蹟甦醒



►獨／內衣賊為何魔化擄殺女大生 醫：「小男孩與她」可能是主因



►女子7年前遭撿屍性侵成懸案 惡狼因「一口唾液」栽了