長榮簡訊稱「機組員改由疾管署列管」　指揮中心否認：還在研議

記者洪巧藍／台北報導

長榮航空今被爆出有3名空服員居家檢疫違規外出遭到免職，長榮航空今晚火速發布簡訊通知組員，依主管機關最新通知，明（４）日０時起服勤外站過夜航班返台入境後居家檢疫改由疾管署列管。不過卻遭指揮中心否認，指揮中心發言人莊人祥晚間受訪表示，目前有關機組員居家檢疫需開居檢通知書仍在研議中，「航空公司可能誤解了」。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情進度，資料照。（圖／記者李毓康攝）

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考量機組人員職業特殊性，《國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則》規範在無症狀情況入境後，可縮短居家檢疫為3天或者5天，比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出。

在該起事件爆發後，指揮中心發言人莊人祥今（3）日下午於記者會中表示，將與民航局、航空公司一同檢討，強化相關管理。長榮晚間則火速發出簡訊指出，依主管機關最新通知，自12/4 00:00起服勤外站過夜航班返台入境後之居家檢疫（貨機3天／客機5天），原由公司追蹤關懷管控，調整為由疾管署列管，請組員務必配合政府相關單位之關懷追蹤機制。

▲長榮航空簡訊。（圖／讀者提供）



莊人祥說明，現行機組人員是透過專案方式縮短居家檢疫時間為3天或者5天，並由由國籍航空自行管理，一旦違反專案規定，該機組人員就得按照一般民眾情況開立居家檢疫書，將14天居家檢疫補齊，若期間再有違反，才會依照《傳染病防治法》處分。

莊人祥下午受訪時透露機組人員檢疫加強管理方向，初步規劃比照一般民眾情況開立檢疫通知書，違規即以《傳染病防治法》處分，最高可處百萬罰款，不過莊也強調，一切都還在研議階段，尚未定案。