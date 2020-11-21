雲南最嚴遛狗禁令！違規3次「直接撲殺」　引爆怒火官方急喊卡

▲街頭遛狗的民眾。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

雲南昭通市威信縣13日發佈最嚴遛狗禁令，稱違規三次直接撲殺，引發外界嘩然。隨著輿論不斷發酵，威信縣緊急滅火，20日稱原定於當天執行的新規已經暫停執行，待相關犬隻管理措施進一步細化之後再公告實施。

在接到狗咬兒童的投訴後，威信縣公安局、住建局等四部門13日聯合發佈《威信縣文明養犬、禁止遛狗的通告》，稱城區內禁止遛狗，第一次給予警告，第二次處50元至200元人民幣罰款，第三次則聯繫公安機關予以捕殺；不服從或阻礙執行將受到處罰，構成犯罪會被追究刑責。

《通告》還沒正式落地執行，網上已掀起熱烈討論。除了「愛狗人士」與「恨狗人士」的交鋒，也有網民質疑威信縣發佈這份通告沒有「上位法」支撐，應視為「錯誤無效」的規定，由此引發地方治理分寸爭議。

《上游新聞》20日從威信縣獲悉，原定於當天執行的新規已經暫停執行，待相關犬隻管理措施進一步細化之後再公告實施。縣宣傳部門分管負責人表示，部分細節確有值得改進的地方，新的規定將徵集各方意見，「對的事情肯定會做。」

▲嚴禁遛狗的標誌。（圖／視覺中國）

當地部分犬隻飼養人表示，威信縣官方本週早些時候曾就犬隻管理召開聽證會收集居民意見，犬隻飼養代表、普通市民代表以及社區代表等各方均認為政府應推出政策規範犬隻管理，但應該依法推出政策，「一刀切全部禁止肯定是不行的」。

威信縣城一名寵物業者則透露，他聽說縣裡發佈的犬隻管理新規定，「還是比較震驚，有狗主人打電話問我家裡的狗這下怎麼辦，沒想到會一刀切的禁止。」

該名業者表示，當地早些時候召開了會議，邀請養犬人代表、普通市民代表和社區代表等討論如何管理，「會議上一些年紀較大的代表還是很反對養狗，擔心小孩子被狗咬到。我當時就說家長為什麼要讓自己的孩子摸別人的狗？」

另外，威信縣負責狂犬疫苗注射的扎西中心衛生院指出，目前當地狂犬疫苗的供應較為充足，每週大約有十多人來注射，但多為被自家貓狗咬傷後前來處理。