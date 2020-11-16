雲南殘忍禁狗令！禁止遛狗「3次直接捕殺」　官方：宣導文明養犬

▲雲南威信縣出台超扯規定。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南昭通市威信縣公安局、住建局、農業農村局和市場監督管理局等4部門13日聯合發佈《關於威信縣文明養犬、禁止遛狗的通告》稱，規定市民必須對所養犬隻實行栓養或圈養，如不按要求進行栓養或圈養的，一旦發現，第一次、第二次給予警告和罰款，第三次聯繫公安機關予以捕殺。

據《上游新聞》報導，當時，通告稱，此舉是為了加強威信縣城市規劃區養犬的管理工作，宣導市民文明規範養犬行為。

威信縣出台的管理規定對縣城內遛狗作出了禁止性規定，「縣城城區內禁止遛狗，一旦發現，第一次給予警告；第二次縣城市主管部門將根據《昭通市城市管理條例》第四十六條之規定，處50元（人民幣，下同）以上200元以下罰款；第三次聯繫公安機關予以捕殺。」

威信縣新的犬只管理規定出台後，引發輿論關注。網友怒斥，當地規定犬隻必須進行栓養、圈養還能理解，但一刀切地禁止在縣城內遛狗就是一種懶政行為了。

威信縣城多位民眾炮轟，政府加強犬隻管理他們完全支持，但管理手段太過粗暴。威信縣城居民李男表示，「先不說一次、二次警告罰款，之後就直接捕殺是不是太過殘忍，城區禁止一切形式的遛狗，這不就直接等於宣佈禁止養狗了？不能因為少部分養狗人的不規矩而讓全縣城的狗一起承擔後果。」

事後，威信縣主要領導改口表示，威信縣對於犬隻管理規定引發的網路輿情非常重視，多個部門正在對相關情況進行研究，「政府部門出台文件，一定要有法律依據，規範管理，服務群眾，不管初衷怎麼樣，都要回歸到依法依規處理，我們會及時處理。」

該領導表示，此前威信縣也發生過犬隻傷人事件，公安部門進行過處理，「養狗人士、愛狗人士我們要尊重，但不能因此傷害到其他人。我們這裡也發生過小孩被狗咬的事，這是一個需要各方規範管理的問題。」他表示，不管怎麼做，都要依法依規，任何事情都不能簡單化。

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