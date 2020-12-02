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入獄1年回家「26歲愛妻懷孕6個月」　他知真相哽咽：會繼續照顧她

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▲▼丈夫入獄1年，回家後發現愛妻懷孕6個月。（圖／翻攝自第一幫幫團）

▲妻子懷孕6個月。（圖／翻攝自第一幫幫團）

記者鄭思楠／綜合報導

泉州安溪縣城廂鎮古山村的謝鵬飛今年34歲、湘香今年26歲，兩人於2015年登記結婚，之後生育了3個孩子。2019年6月份，謝鵬飛捲入一宗經濟詐騙案，被判入獄1年零2個月。今年8月底，他刑滿出獄，卻發現妻子已經懷孕半年了。而湘香很肯定地說，肚子裡的孩子不是丈夫的。

綜合陸媒報導，那麼孩子究竟是誰的呢？湘香說不清，不過她強調自己是被人侵犯導致懷孕的。對於當時發生的情況，湘香描述的言語缺乏邏輯，因為她有思覺失調症。父親發現女兒疑似被侵犯後，第一時間向當地警方報案。

父親表示，女兒湘香在14歲的時候第一次發作，後來，經過治療病好了，也不用吃藥了，17歲時結識了女婿，那個時候也並沒有發病，是正常的狀態。

湘香自述，在丈夫入獄之後，自己就外出打工了，之所以不願意在公婆家生活，也是因為自己曾經被他們一家家暴，在剛生完二胎的月子期間，就被老公以及其哥哥、爸爸毆打。這段經歷給她留下了強烈的心理陰影，因此不願意在公婆家生活。

湘香外出獨自工作期間，遭到了性侵，但關於嫌犯她也說不清楚。後來，湘香思覺失調復發，被父親送去醫院治療，才被醫院發現已經懷孕了。

關於家暴一事，謝鵬飛出獄後解釋，妻子有精神疾病，在家裡摔東西，家裡人為了防止其傷害自己，才上前阻攔，並不是毆打。而女方父親反駁，女兒當時回家把傷口給自己看了，這絕對不是阻攔就是毆打，「況且，湘香並沒有摔東西，是被打了之後，才摔東西。」

妻子懷了別人的孩子，父母不願意接受兒媳，但是謝鵬飛也知道，與妻子還是有感情的。即使是在服刑期間，兩人的書信往來也可以看出夫妻情誼。他思考後哽咽說，儘管妻子肚子裡的孩子不是自己的，沒辦法負責；但是，妻子還要繼續照顧，不願拋棄，不想離婚。

為了女兒女婿的家庭，父親也表示，為了女兒的身體，就生下孩子，如果女婿一家不要，那麼就自己來撫養；目前，湘香已經回到娘家養胎，等到孩子出生後，再回到丈夫家生活。

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