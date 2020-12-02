黃之鋒、周庭遭判刑　陸委會：香港壟罩在「警察國家」陰影下

▲香港眾志前秘書長黃之鋒、前副秘書長周庭、前主席林朗彥三人今日遭香港法院判刑。（圖／路透社）



記者陳政錄／台北報導

香港前「香港眾志」秘書長黃之鋒、主席林朗彥和成員周庭，於2日遭香港西九龍裁判法院分別判刑13.5個月、7個月和10個月。對此，陸委會晚間發表聲明稱，香港社會現正壟罩在「警察國家」的陰影下，呼籲有關方面應落實保障港人的自由與權利，確實遵守其對國際社會及人民的承諾。

陸委會表示， 針對香港民主人士黃之鋒、周庭、林朗彥等人因去年6月21日包圍香港警察總部案件遭判刑事，我方深表關切及遺憾。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會指出，人民享有政治權利與表意自由，這是放諸四海皆準的普世價值。有關方面非但未能善盡政府保障人民權利之責，反而不斷秋後算帳、清除異己，擠壓社會民主自由空間，破壞香港的繁榮穩定。香港社會現正壟罩在「警察國家」的陰影下，並已陷入人人自危恐懼的寒蟬效應。

陸委會聲明中，並未明確指出「有關方面」是港府，還是中共北京政權，但聲明最後繼續呼籲，「有關方面」勿再恃強凌弱、打壓人民，否則終遭唾棄。

據港媒報導，黃之鋒在內的3人去年6月21日包圍香港警察總部，涉觸犯「煽惑他人參與未經批准集結」「組織未經批准集結」以及「明知而參與未經批准集結」3罪，其中被判最重的黃之鋒，被檢方認為是當日行動的「領導者」，曾站在高處發出指示，還帶領群眾喊口號。

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