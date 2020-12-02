鮮肉物理治療師神救援！老媽險摔「驚吐超耳熟台詞」　網笑：太潮了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前陪母親到醫院進行復健療程，過程中老媽不慎絆了一下，幸好物理治療師及時救援；沒想到，她突然講出最近被超多網友「玩壞」的一句話，瞬間惹笑全場。

網友在PTT發文提到，老媽之前滑倒骨折開刀，術後醫師交代，要運動復健肌肉才不會萎縮，也可避免因肌少症再度跌倒，「身為友孝的子孫，當然要逼著阿母去每次的復健療程，也物色好鮮肉物理治療師，讓她有動力去完成每一次的復健。」

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昨日，他按照慣例在旁邊滑手機，聽著母親邊做復健動作，邊不停哀怨說，「好痛好累走不動！」而對方則秉持專業，一次次鼓勵她，幫她加油，就像哄孩子般，非常有耐心。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

但不知為何，母親突然踉蹌了一下，好在物理治療師眼明手快，立刻扶住她；沒想到，當他們都鬆了一口氣時，老媽突然冒出一句，「弟弟啊~~阿姨好累。阿姨我，不想努力了。」

此話一出，立刻引起爆笑聲，後來物理治療師還開玩笑說，「你媽媽搶了我的台詞。」鄉民們看完也被戳中笑點，紛紛回應「你媽很懂時事喔」、「那種少奮鬥很母湯啊QQ」、「推不想努力的阿姨XD」、「這斷句很OK」、「阿姨，我不想努力了」、「媽媽有趣欸」。

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