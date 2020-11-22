車手領贓款巧遇休假刑警　「看著你慢慢領」通知警所逮人

記者張君豪／台北報導

警員休假居然也能抓車手！北市士林警分局偵查佐洪國龍13日晚間勤餘時間在士林夜市某便利商店購物，發現一名男子居然在超商ATM多次提款，洪不動聲色暗中尾隨，發現該男又奔赴另家超商提款，研判可能為詐欺車手，立刻通報派出所警員趕來盤查。

▲詐騙車手甯男提領贓款過程都被勤餘休息的刑警洪國龍監控錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲士林警偵查佐洪國龍休假在超商內購物巧逮詐騙車手。（圖／記者張君豪翻攝）



轄區文林派出所警員趕到超商，經詢問後甯姓男子（25歲）坦承是詐騙集團成員，受命到士林夜市附近超商ATM取款，警方在他身上找到人頭帳戶存摺4本，金融卡5張以及新台幣15萬3千元贓款。

▲士林警偵查佐洪國龍休假在超商內購物巧逮詐騙車手並起獲提領贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

甯嫌坦承因自己本身積欠債務，才會到詐騙集團任職擔任車手，藉此賺取每趟數千元不等的報酬，警方偵訊後將全案依詐欺、洗錢防制法移送士林地檢署偵辦，並擴大追查幕後主使者。

士林警方指出，根據轄內犯罪數據分析，發現從11月起士林區詐騙車手提領現象有增加趨勢，警方將根據大數據分析列管可能的犯罪熱點持續監控，務求緝捕騙取民眾血汗錢的無良車手。

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