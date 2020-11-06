詐騙集團童年大集合！成員全是「麵包超人角色」…海撈11人228萬

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

刑事警察局偵六大隊第四隊7月間接獲情資，有詐欺集團在桃園地區出沒，利用網路求職等手法，以「高薪、輕鬆」來吸引無業民眾、未成年中輟生加入，成員間還用日本動漫「麵包超人」裡的角色名稱當作代號，要躲避警方追緝，但仍遭逮獲。警方初步清查被害人發現，人數達11人，詐騙金額更高達228萬元，全案依違反詐欺及洗錢防制法等罪嫌移請臺灣桃園地方檢察署偵辦。

▲▼詐騙集團成員全用「麵包超人」角色作為代號。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

偵六大隊第四隊7月間接獲情資，有詐欺集團在桃園地區出沒，經分析相關資料掌握犯嫌身分後，遂立即報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，會同多個單位陸續循線於桃園市、新北市及高雄市等地逮捕收簿手1名、提領車手4名、司機共犯2名、把風車手1名、招募掮客1名、收水車手3名、總收水1名及操盤手1名，查獲14名詐欺集團成員到案，初步清查被害人達11人，詐騙金額高達228萬元。

專案小組進一步調查發現，陳姓主嫌所屬的詐騙集團幕後成員，藏匿於對岸，透過網路求職等各種手法，以「高薪、輕鬆」吸引無業民眾及未成年中輟生加入詐欺集團，成員間更以日本動漫「麵包超人」中琳瑯滿目的角色名稱為代號，包括麵包、咖哩、吐司、哈密瓜、細菌、起司狗、果醬等。

成員們在網路通訊群組中傳遞訊息，並藉以躲避警方查緝，警方經過長達3個月偵辦，逐步掌握釐清該集團成員身分及結構，進而查獲所屬成員，徹底瓦解該集團。