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台版祖克柏！小學打遊戲、大學變成神　他靠一台舊486架出創世PTT

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圖、文／鏡週刊

台灣最大BBS論壇「批踢踢實業坊」（以下簡稱PTT）成立25週年了。1995年的9月14日，杜奕瑾在台大男生宿舍裡，用一台光華商場自組的486舊電腦與開源軟體架設了PTT。他被譽為創世神，也有人說他是台灣的馬克．祖克柏。

然而，2000年網路泡沫化，重擊軟體資訊產業，他也經歷即時通訊、虛擬貨幣的失敗。2017年他回台創辦台灣人工智慧實驗室，AI產業重燃台灣躋身世界要角的希望。這位數位先鋒不愛世俗定義的「成功」，比起成功，他更在意的是一如年少時創立PTT那樣，保有自由揮灑的空間。

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▲杜奕瑾在母親曾任教的大林蒲鳳鳴國小，用光筆寫下PTT。（圖／鏡週刊）

10月底，我們隨杜奕瑾回到高雄老家「奕友電器行」。電器行8坪大，周圍是鬧哄哄的傳統市場，一樓是店面，二樓是住家與臥室，左邊一條窄樓梯通往灰撲撲的地下室。他領我們下樓，比劃著角落：「高二用撥接網路架了第一個BBS站，玩電腦、念書累了就睡在這裡。」他愛玩遊戲，為了吸引人上站，寫了許多小遊戲程式，像腦筋急轉彎、冷笑話、年度大事回顧…，高中便開始靠賣這些程式賺零用錢。

找出問題再修好　地下室生創世神

杜奕瑾大二時架設了PTT，被鄉民稱為「創世神」。25年來，PTT從大學生愛用的社交媒介，歷經2013年洪仲丘事件、2014年太陽花學運發起動員與討論，成為有社會影響力的爆料公社和公共論壇。每次選舉、體育賽事，鄉民集體高潮，創造無數流行語如「有沒有XX的八卦？」「閃開讓專業的來」「30cm、E奶」。

才44歲，杜奕瑾已一頭白髮，但笑起來有稚氣，像小飛俠彼得潘總也不老，斯文白淨的臉上戴著黑框眼鏡、身著襯衫牛仔褲，笑聲卡卡介於「呵呵」和「科科」之間，頗有鄉民宅男的geek（怪胎）感。

父親杜明仁（右）跑船多年後開了電器行，小時候的杜奕瑾（左）對此感到興奮。

父親經營電器行，母親是老師，杜奕瑾國中就跟著父親一起幫客人修壞掉的電風扇、冷氣壓縮機，地下室潮溼，他就用冷凝水設備製作除溼機，手邊有什麼就拿來變出新東西。父親杜明仁說他「小時候靜靜的，都在動腦筋。」杜奕瑾是家中小兒子，高中時經常熬夜玩電腦，索性搬到地下室。對他來說，這個地下室是一切創新的起源。「雜亂無章的地下室就像美國的車庫新創，我很多想事情的觀念是這種環境促成的，別人拿壞掉的東西來，我們就是把問題找出來再修好。」

不努力當第一名　只做自己想做的

他從小不是用功讀書型，是愛打遊戲型。國中時扭到手，老師當著全班的面問：「你是不是電動打太多了？」好在爸媽不會干涉。「我家教育不要求成功的定義要跟世俗價值觀一樣，我只想做我想做的事情，不會管別人說什麼。」小學二年級時，他在百貨公司看到Apple II電腦，要求媽媽買給他。「媽媽用2個月的薪水買了，1台2萬多元，一般人不會買這麼貴的東西給小孩。」

杜奕瑾念雄中時會下象棋、畫漫畫、打電動，不是特別用功念書型。（杜奕瑾提供）

他淡淡說：「我高中畢業時全班第五名，不是特別厲害。我覺得學校知識是基本技能，但不需要努力到第一名，否則失去的是對其他事情的關注。」故鄉高雄靠海，他喜歡去旗津海邊、爬柴山，高中開始騎摩托車，被警察抓到就罰站路邊唱國歌。大學聯考，他分數可填台大醫科，偏偏選填資工系，只因愛玩遊戲到自己動手寫程式。老師們都來勸說，他不為所動。「爸媽沒有很在意我填什麼科系，我要做什麼家人都滿支持。人家常說要follow前面的成功模式，男生念醫科，女生當老師，但是這種壓力可能扼殺一個人的潛力。」

奕友電器行的地下室，是杜奕瑾高中時寫程式、玩遊戲、念書的地方。

就讀台大時，他原本是台大BBS校站椰林風情站長，那時有學生用暱稱徵一夜情，台大決定關掉暱稱功能，杜奕瑾跟幾個同學一人架一個站，讓PTT獨立於官方外自由發展。P來自他的綽號「Panda」（因常熬夜形成黑眼圈像貓熊），T來自姓氏杜。他把創世神話講得雲淡風輕：「我記得我在宿舍有台486電腦，那台電腦已經比較慢，我就組一台新的，把舊電腦拿來架站，那台電腦從上站1人到1、200人。」

評價制度判風向　選舉程式推版主

其實當時校內架設的私人BBS站百花齊放，PTT並沒有特別厲害，勝出的原因在後續建立起站長傳承與自主管理制度，且不斷提升技術。文章愈來愈多，杜奕瑾首創用一句話表達意見的「推文」「噓文」評價制度，並以數字呈現，讓人可以快速判斷意見風向。

「以前做PTT時，資工系同學會一起窩在系館地下室討論，怎麼建立管理制度、怎麼修改到更好，聊一聊就開發，1、2個晚上就做出來，部分使用者先試用，不OK就rollback（退回去）再修，已經有版本控制、實驗的觀念。」PTT站長群除了系統工程師，後來更延伸出法律、美術、站務、活動、新聞發言人…，PTT更首創選舉程式，讓使用者自決推選出版主，避免站長一畢業就倒閉的命運，得以永續經營。

不願做臉書翻版　可貴在聲量平權

如今創世神最常被問到的問題是：PTT為什麼不能跟臉書一樣？他振振有詞：「我每次都說PTT從來沒有想要成為臉書、賣廣告，一般人認為成功就是看市值、股票上市，我不覺得。PTT有言論自由、聲量平權，不是用演算法推播廣告，這樣能發展25年已經是一種成功，全世界很少找到類似案例。」

是的，他最討厭所謂成功模式、創業神話、經驗法則。問他有沒有獨特的時間管理方法或工作習慣？他說沒有。有沒有偶像典範？他想了很久，才說：「高中時大家喜歡酒井法子。」

2017年杜奕瑾（左）回台灣創辦AI Labs，數位政委唐鳳（右）大表支持。（翻攝杜奕瑾臉書）

自從2017年回台創立台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）後，他走到哪裡都被問：「AI在台灣做得起來嗎？如果失敗了怎麼辦？」台大資工所畢業後，他與友人合組工作室，說是在蕃薯藤當工讀生，其實蕃薯藤搜尋引擎、奇摩大摩域BBS、誠品、滾石的網站平台架設他都有份，也參與台大學生註冊系統、台大醫院醫療大數據研究、中研院影像辨識計畫。但早慧天才的發明沒能發展出商業模式，網路很快泡沫化，他選擇「用腳投票」，2003年到美國，先後在聯邦國衛院、微軟工作。


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