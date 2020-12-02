青島新增2名本地無症狀感染者！　患者為姊弟

▲新冠病毒傳染性極強 。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

據《青島衛生健康》微信公眾號2日一早通報，2020年12月1日0到24時，青島市無新增新型冠狀病毒肺炎確診病例，新增無症狀感染者2例。據悉，兩名患者為姊弟。

此前，青島市衛健委網站12月1日通報，2020年11月30日晚，膠州市發現九龍街道辦事處青島錦宜水產有限公司1名李姓搬運工核酸檢測結果陽性，經青島市疾控中心核酸複檢陽性，綜合流行病學史、臨床表現和實驗室檢測結果，專家組確定為無症狀感染者，已轉至定點醫院隔離觀察。

目前已排查到密切接觸者486人，均已實施集中隔離醫學觀察，並全部完成核酸採樣；首批已出檢測結果478人，均為陰性。

2日通報的無症狀感染者則為李女，33歲，戶籍地黑龍江綏化安達市，系之前通報的無症狀感染者李男的姊姊，現與李男共同居住在膠州市九龍街道辦事處愛國村社區。

目前已排查到其密切接觸者101人，均已實施集中隔離醫學觀察，核酸檢測結果均為陰性。

2020年以來，青島市累計確診本地新型冠狀病毒肺炎病例79例，其中治癒出院78例，死亡1例；境外輸入確診病例39例，均已治癒出院；無症狀感染者56例，其中出院50例，現有6例(菲律賓輸入3例，日本輸入1例，本地2例)在定點醫療機構隔離觀察。

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