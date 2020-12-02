南州農會雙瓜節登場！20跑車「上億」助陣…1658萬小牛進化秀肌肉

▲屏東縣南州地區農會於12月5、6日兩天，在代天府等處舉行雙瓜節，圖／超跑「小牛進化版」，價值超過新台幣1600萬元。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南州地區農會12月5日以及12月6日兩天，在南鄉代天府前廣場舉辦「2020南州雙瓜節」，除推廣在地優質農特產品，另有米食料理創意、木瓜、苦瓜等競賽，T.C.C台灣敞篷俱樂部也出動價值新台幣億元約20台超跑到場共襄盛舉，歡迎民眾參與。

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▲▼奧迪R8Spyder敞篷超跑、雙瓜節。

南州地區農會總幹事黃俐甄表示，「2020南州雙瓜節」除了延續往年優質木瓜、苦瓜評鑑比賽外，6日當天特別邀請總鋪師，以雙瓜入菜的「雙瓜宴」巷認桌已達102桌，保證消費者可以品嘗到南州「雙瓜」的美好滋味。

除雙瓜宴，米食競賽已有11隊報名，苦瓜、木瓜則有各30組報名，現場還有農特產品展售市集，在代天府廣場可用10元換購便當、在地食材料理品嚐、當季農產品DIY教學罐裝食料製作、幸福戳戳樂、農事（青農）、四健、家政、花卉、米食、農會加工精品等聯合成果展示。

T.C.C台灣敞篷俱樂部則出動約20台超跑助陣，並於6日早上10時30分下午14時30分，在南州國小展出，其中有價值新台幣1千658.8萬「小牛進化版」的Huracan EVO Spyder敞篷超跑，1400萬的奧迪R8Spyder敞篷超跑及670萬賓士SL500等超跑車，全部價值超億元。

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