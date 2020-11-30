3嬤釣魚誤觸蜂窩！上萬隻蜜蜂「10mins殘酷總攻擊」　7旬嬤當場暈倒

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西戈亞斯州3名阿嬤日前到河邊捕魚，卻沒想到在橋墩底下驚動一處蜂窩，3人瞬間遭到傾巢而出的上萬隻蜜蜂攻擊，臉部及全身被叮滿蜂針。2名趕來救援的警察也被蜜蜂叮得全身是傷，所幸最後將3人救出，送醫治療後警察與2名阿嬤已經康復出院，另一名阿嬤則因傷勢較重，仍在治療中。

▲憤怒的蜜蜂出巢攻擊阿嬤。（圖／取自免費圖庫pixabay）

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，3名阿嬤年紀分別為65歲、71歲以及72歲，事發當天她們來到提格林厚河（Tigrinho）準備捕魚，卻沒有事先注意周遭情況，竟誤觸築在橋下的蜂窩。

至少1萬隻蜜蜂瞬間傾巢而出，將3人團團包圍，發出巨大的轟鳴聲並瘋狂螫人，整個攻擊情況將近10分鐘之久。路邊經過的騎士看見3人身陷險境後，趕緊打電話報警。

警佐奧利維利亞（Valdivino de Oliveira）與同事希維雅（Willian Costa Silva）趕赴現場時，情況非常混亂，其中一名阿嬤更是失去抵抗力氣，已經暈倒在地。由於3人被團團包圍且時間緊迫，來不及穿上防護服的奧利維利亞只好把警車盡量開近，隨即和同樣未著防護服的希維雅衝下車去揮開蜜蜂，把3人帶回車上。

趕赴醫院途中車窗全程開啟，奧利維利亞想讓蜜蜂飛出去，但仍有許多蜜蜂在車內逗留與攻擊，直到趕到醫院，車上景象也把醫護人員給嚇了一跳。

目前2名阿嬤已接受治療康復並出院返家，2名警察也在24小時內出院，只剩下72歲的阿嬤滿臉蜂螫，宛如全臉的白頭粉刺長長冒出的樣子。她還需要留院治療一陣子，才能真正脫離危險狀況，不過目前生命徵候穩定，只需要時間復原。