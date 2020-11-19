遭譏硬不起來…碩生「解褲逼近」女同學遭壓頭告性侵　傻眼真相曝

▲王男被譏「硬不起來」解皮帶走向餐桌，女同學在荒亂中被壓頭，怒控王男性侵。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

北部某國立大學王姓碩士生於2018年10月間，與8名同學到涮羊肉餐廳吃飯，準備離席時，聽同學笑喊「學長喝那麼多，等一下會不會硬不起來」，竟解開褲頭走向餐桌，一名女同學控訴，王男在慌亂中壓她頭強逼口交，北檢調查後不起訴，女同學聲請再議、交付審判均駁回，另提民事求償，目前北院審理中。

女同學控訴，王男案發時解開褲頭，邊喊著她的名字邊靠近，並壓她頭朝快露出來的生殖器靠近，企圖逼她口交，她在慌亂中看不到王男，好險有同學阻止才沒事。

王男表示，當天與同學開玩笑，一時興起才解開皮帶接近女同學，但過程中並沒有碰到她，褲子拉鍊也沒拉下來，別說生殖器，就連內褲都沒露出來，並沒有要猥褻的意思。

一名在場同學證稱，他當時就在女同學與王男之間，見王男解開褲頭靠近，為了不讓女同學看到不雅畫面，才用手輕抵她的後腦勺，而王男也在解腰帶時，就先被其他同學拉開；其他在場同學，不是不確定王男有沒有壓女同學頭，就是篤定王男沒碰到女同學，且都說王男沒拉開拉鍊。

法院認為，檢方依眾同學證詞，認定王男強迫女同學口交的證據不足，而雖然王男事後在Line群道歉，希望學長及女同學能原諒他，但也只能證明王男為脫序行為道歉，並不能因此認定有猥褻事實，另外，雖然校園性平會認定，王男有強制性交行為，但刑事偵查中，證人都是在承擔《偽證罪》刑責下作證，調查結果不須受性平會限制，駁回女同學交付審判的聲請。

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