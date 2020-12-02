被138kg乩童強壓　逼吞威而鋼口交！信徒嚇哭發抖喊：我要死

▲阿宏上廟祈福被乩童看上，最後被騙去對方家裡強制性行為。（示意圖／Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

雲林一名體重達138公斤的乩童阿義（化名）對國小同學的弟弟阿宏（化名）頗有好感，看阿宏常來廟裡求平安，竟透過友人把阿宏騙到家裡，逼他吃下威而鋼再對他口交，並試圖讓阿宏肛交他未遂。經上訴駁回，維持4年有期徒刑判決，仍可上訴。

根據判決書內容，阿義待在雲林一間宮廟，和阿宏的哥哥是國小同學，得知阿宏在2018年時與他人有車輛買賣糾紛，他5月時先是在廟外稱阿宏身體出問題、生殖器不會硬，又透過阿宏哥哥傳達能替他處理糾紛，要阿宏到家裡，還稱「要搭計程車來，不然太多便衣在跟蹤」。

阿宏母親得知後，隨即打電話向阿義詢問，阿義也稱「阿宏在外惹事，有警察在盯」，要他帶換洗衣物過去躲幾天。阿宏母親想著是神職人員要替兒子解難，也跟著說服阿宏前往。

阿宏到沒多久，阿義就拿出威而鋼，稱是「調身體的藥」逼他吃下，並詢問「有沒有硬」，他發現事態不對就躲到廁所傳訊息給媽媽「可以來帶我回家嗎」，結果重回到房間就被阿義拉到床上強壓。

阿義不顧阿宏反抗，強制口交，又嘗試把阿宏的生殖器插入自己的肛門，阿宏最後稱想買酒來喝，才借到機車立刻到警局報案。

雖然阿義否認犯行，但阿宏事發逃出後不斷傳訊息給媽媽，還說「我恨死你們」，阿宏哥哥也稱「弟弟一直哭說我要死」，加上阿宏指證歷歷，法院決定維持先前判決，依以藥劑強制性交未遂罪判有期徒刑4年，可再上訴。