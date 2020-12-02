清大渣男狂娶6妻！拿私密片每人勒索百萬　職業曝竟是知名大廠經理

▲琳琳前年3月在交友軟體上結識陳男，原以為找到真愛而閃婚，卻陷入一場惡夢。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

桃園市55歲陳姓男子自稱是清大碩士，並在知名藥廠擔任經理，但本刊接獲消息，指陳男靠著不斷結婚騙取妻子財物，他先後有6次婚姻，從每任妻子身上都謀得數十到數百萬元，榨乾枕邊人後便一腳踢開，離婚後還拿性愛畫面勒索，第5任前妻被逼到差點輕生，她只盼公布真相，別再有無辜女子受害。

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第5任前妻琳琳表示，陳男在2005年結束首段12年的婚姻，2011年到2019年就結了5次婚，最長的婚姻1年半，最短的則只有2個月就告吹，目前陳男則是在第6段婚姻中。

「每個被他（陳男）沾上的，都要扒層皮才能脫身。」琳琳說，某任前妻在懷孕時遭受嚴重家暴，被陳男抓住頭髮從客廳拖行至房間，而他的房子市價約500萬，早被抵押超貸800萬元，他卻誘騙某任前妻買下，要求將貸款付清後歸還，更曾索討1200萬元分手費，種種無良行為令眾前妻們身心俱疲。

▲據琳琳了解，陳男至少結過5次婚，「被他沾上的，都要扒層皮才能脫身」，前妻們對陳男恨之入骨，認為他「不配有名字」。

琳琳同樣被陳男當成提款機，2人前年3月在交友軟體上相識，陳男自稱每月薪資高達數十萬元，有車有房可以照顧她和孩子，得知琳琳女兒腳受傷，還跪在地上為孩子敷藥，各種甜言蜜語和溫馨舉動讓琳琳大為感動，相識半個月便結為夫妻，從此陷入地獄般的深淵。

結婚後，琳琳發現陳男在外出手闊綽、風光無限，實則在家都以泡麵果腹，總以各種藉口要求琳琳支付家用，甚至連申辦台胞證手續費和98元電話費都要她出，竭盡所能想榨乾琳琳的錢。

琳琳提到，陳男是直銷公司業務，該公司曾爆出多起負面新聞，陳男卻不斷鼓吹琳琳投資，每晚講述直銷理念到凌晨，琳琳常夜不能寐，只好傾盡積蓄並刷卡分期付款，購買商品給陳男當作業績，先後投入約60萬元。陳男發現琳琳已被自己掏空後，瞬間翻臉不認人，狠心將母女倆掃地出門。

▲陳男每晚不斷藉由疲勞轟炸來要求琳琳拿錢投資他，常常一講就講到清晨，琳琳不堪其擾，只好拿錢給陳男當業績。

去年2月，這場為期10個月的婚姻終於宣告結束，琳琳帶著傷痕累累的身心離開陳家，此後結識現在的丈夫，2人相知相惜並結為連理，孰料，陳男得知琳琳有新對象後又如鬼魅般出現。

琳琳說，陳男以偷拍的性愛畫面要脅自己給錢，更揚言要在她公司散布，她被逼到險些跳樓輕生，所幸丈夫即時發現，她也在丈夫鼓勵下提出民事訴訟，法院最終判決陳男應償還20萬元，陳男仍持續上訴中，每日還打數百通電話騷擾琳琳夫妻，她只盼將真相公諸於眾，避免其他無辜女子再遭其欺騙。

▲前妻們紛紛提供對話紀錄，顯示陳男不但發現沒錢就翻臉，知道對方展開新生活後還會進行勒索，且有多次家暴紀錄。

針對前妻們的指控，陳男全部否認，並表示已對琳琳提出告訴，還強調法院判決他必須賠償20多萬元的民事案，是琳琳拿假證據欺騙法官所致，至於他連續結婚、對前妻家暴、以性愛影片勒索前妻等情事，陳男表示這是隱私問題而拒絕回答。

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