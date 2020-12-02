一吵就拍！聲音照相元旦上路　分貝超標最高罰3600元

▲聲音照相明年元旦開拍，噪音車輛無所遁形。（圖／環保署提供，下同）



記者謝欣辰／綜合報導

環保署1日宣布，「聲音照相-科技執法」將於明年元旦上路，針對高噪音車輛超標直接開罰，噪音超標可處新台幣1800元至3600元；若經聲音照相偵測車輛改裝沒有經過認證，依法可處3000至3萬元。

環保署表示，針對高噪音車輛擾寧問題，目前採搭配攔查檢測或通知車主到指定地點進行原地噪音量測，原地噪音量測主要是管控不當改裝排氣管製造噪音的問題，但偶有碰到駕駛人在行駛過程中製造高噪音行為，造成在路上很吵但原地噪音卻合格的狀況。有鑑於此，環保署特參考超速照相執法模式，推動聲音照相直接開罰措施，

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噪音管制處處長蔡孟裕指出，根據規定，在道路速限小於50公里處，聲音管制標準為86分貝、50至70公里處為90分貝；考慮正常使用車輛分貝數不會超過90分貝，因此一般駕駛不用擔心；另外在聲音照相設置處前會有警示標語，如同測速照相般，提醒民眾注意。

蔡孟裕補充，若風速超過每秒5公尺以上、或是下雨等不良天候、有較高噪音的狀況就不會直接開罰，但各環保局還是可通知該車輛進行檢測，是否有不當改裝。

環保署指出，為完備法律授權，已於10月公告「機動車輛行駛噪音量測方法-影像輔助法」；11月會銜交通部修正發布「機動車輛噪音管制標準」及「使用中機動車輛噪音管制辦法」。

環保署說明，為確保科技執法設備精確度以及公正客觀性，已訂定執法設備認證、驗證及查驗等3程序。設備所使用的噪音計必須通過標準檢驗局檢定認證，且每2年檢定1次；系統必須經過環保署認可的噪音法規實驗室比對測試驗證，每年1次；聲音校正器應通過國家量測標準實驗室驗證，每3天校正1次；聲音照相系統每5分鐘與國家標準時間對時校正。