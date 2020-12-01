惡意逼車是「全民公敵」擬重刑重罰！　交通部研議修法

▲一名重機騎士9月行駛台88線快速道路時，遭高雄一輛水產行小貨車惡意逼車，碰撞後慘摔全身傷。（圖／資料照／民眾提供）

記者陳俊宏／綜合報導

時常傳出惡意逼車案件，交通部長林佳龍曾怒批車輛就像武器，惡意逼車可視為「全民公敵」，很支持提高罰則，應該要嚴懲，會要求相關單位研議。如今交通部有動作了，次長王國材表示，正研議提案修法加重相關罰則，包括提高罰鍰上限；另外，新增惡意逼車使人傷亡，依法應負刑事責任者，可加重刑期到2分之1。

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一名重機騎士9月行駛台88線快速道路時，遭高雄一輛水產行小貨車惡意逼車，碰撞後慘摔全身傷，引發全民怒火。事發後，有多名立委在立法院交通委員會，要求交通部修法提高惡意逼車罰則。對此，林佳龍當時強調支持嚴懲，會要求相關單位針對《道路交通管理處罰條例》積極研議，如何加重罰則。

▼惡意逼車的水產行小貨車。（圖／資料照／民眾提供）

目前交通部主管的《道路交通管理處罰條例》規定，逼車可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，吊扣該汽車牌照3個月；若因而肇事，更將吊銷其駕照。

不過，據統計，2017年至2019年間，逼車違規案件就有1147件、擋車則有1450件，但真正在道路上發生的數量，恐怕更不只，顯然嚇阻效果有限。

而王國材11月30日接受媒體訪問表示，正研議提案修法加重處罰，包括延長吊扣汽車牌照期間、提高罰鍰上限；另外，新增若惡意逼車使人傷亡，依法應負刑事責任者，可加重刑期到2分之1。

▼林佳龍批惡意逼車是全民公敵。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

▼王國材表示，正研議提案修法加重惡意逼車罰則。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）