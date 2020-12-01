帶3妹子吃宵夜！隔壁桌「1原因」暴打他一頓　網歪樓：挨揍還不忘吃

▲1男帶3女吃飯，男子慘被隔壁桌揍一頓。（圖／翻攝漩渦視頻，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

山東德州一名張姓男子，先前半夜1人帶了3名美女吃宵夜，沒想到隔壁桌醉漢見狀心生嫉妒，竟上前一把抓住他的頭髮暴扯，下秒更一度對他拳打腳踢，相當倒楣。影片曝光後，不少眼尖的網友發現，張男挨揍時竟還不忘把食物塞入口中，笑說「他非常淡定」。

綜合陸媒報導，事發於11月4日凌晨4時許，當時張男帶了3位妹子到燒烤店吃宵夜，沒想到吃到一半，被隔壁一名酒醉解姓男子揪住頭髮，期間還不斷被暴力拉扯，最後不幸被扯下一小撮頭髮。

誇張的是，解男被店員阻止後，還一度對張男拳打腳踢。解男被逮後，竟聲稱他是嫉妒張男帶妹吃飯，加上酒醉後情緒失控，才忍不住上前暴打對方，目前已被行政拘留。

影片曝光後，不少氣噗噗的網友嗆說，「這種神經病，是個女的都不會跟他吃飯，活該單著」、「活該你一個沒有最好一輩子都沒有喝醉酒就發瘋暴力狂」、「這就是單身狗的暴擊」、「這種人典型的攻擊性反社會人格」、「也能被打？」、「這就是你一個都沒有的原因啊」。

另外，也有眼尖網友發現，「筷子夾的菜，安全放入口中」、「挨打的小兄弟被拽著頭髮了還是把那一口吃的趕緊塞嘴裡了，出來吃個飯還要遇到這種事也太倒霉了…」、「被打還不忘吃一口」。

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