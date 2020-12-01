清心響應減糖政策！最高糖量「改為少糖」　執行長：全糖沒人點

▲清心福全。（示意圖／翻攝自GoogleMap）

記者施怡妏／採訪報導

為了國人的健康，政府推出減糖政策，希望可以改善民眾肥胖的問題。有網友日前到清心福全買飲料，發現店門口貼著一張公告，「為了響應政府的減糖政策，故取消全糖的選項，最高糖量改為少糖」。對此，清心福全執行長表示，「此次變動只有單品茶類」。

該名網友在個人臉書貼上一張照片，知名連鎖飲料店為了響應明年政府減糖政策，故將全糖取消，最高糖量為少糖。對此，他驚呼「清心竟然不賣全糖了！」

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▲國人喜愛喝手搖飲。（示意圖／視覺中國CFP）



消息一出後，有網友在底下留言，「很好啊！減少健保負擔」。還有網友搞笑回覆，「您好，我要一杯QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」，此用語出自於一名Youtuber拍攝的一支影片，因為現在許多手搖飲的飲料名太特別，加上許多店家冰塊、糖度的標準不一樣，影片一出立刻引發網友共鳴，該飲料名甚至成為網路流行用語。

《ETtoday新聞雲》記者今實際致電到清心福全公司，趙姓執行長表示，此次變動主要是「單品茶類的其中6種品項」，其他飲品則維持原樣。他指出，經過內部的資料統計發現，很少客人會點全糖的飲料，甚至幾乎沒有人點，加上衛生福利部國民健康署的政策，認為這項策很好，因此才會做變動，統一將單品茶類的全糖選項取消，最高甜度改為半糖，目前此項變動在各分店已經開始執行。