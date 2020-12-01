卡納赫拉聯名食品上市！高鐵車長「兔兔、P助」躍上零食包裝

▲高鐵列車推車已有販售卡納赫拉聯名食品。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

兔兔、P助粉絲注意！台灣高鐵公司與卡娜赫拉的小動物首度推出聯名食品，包括點心麵、爆米花及台塩海洋鹼性離子水等，即日起將於高鐵列車推車、車站內7-ELEVEN門市、自動販賣機及momo購物網販售。

高鐵公司表示，高鐵商務車廂自2017年起提供台塩海洋鹼性離子水，其優異的水質及適中的瓶身尺寸廣受好評，本次聯名瓶裝水即選擇相同款式，加入「卡娜赫拉的小動物」主題元素，並開放列車推車及站內超商通路販售。

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繼前兩波推出旅行實用商品後，P助列車長與粉紅兔兔服勤員這次帶來食品飲料系列，以輕巧便攜為概念，外出旅遊解饞少負擔。高鐵聯名瓶裝水則選用420ml的小容量設計，不僅P助與粉紅兔兔躍上包裝，同步改用透明瓶身搭配粉紅色瓶蓋更具一致風格。

▲▼高鐵與卡納赫拉聯名推出零食。（圖／高鐵提供）

水質部分則沿用台塩海洋鹼性離子水，較市售礦泉水分子團更小，並具微量礦物質，好吸收、更健康。此外，凡即日起購買2021年出發的高鐵假期行程，該次行程中每名旅客均可獲得高鐵聯名水提貨卡乙張，於2021/12/31前可於高鐵站內7-ELEVEN門市兌換，數量有限，換完為止，喝好水玩台灣，行程更盡興。

點心麵則選用日本食品大廠優雅食的星太郎點心麵，萬年不敗款的雞汁風味，香濃口味與酥脆口感堆疊出豐富層次；採用五連包方式，每包設計不同圖樣，P助與粉紅兔兔各種逗趣互動一次滿足，方便攜帶的小巧包裝，是嘴饞時的最好選擇。

▲▼高鐵與卡納赫拉聯名推出零食，民眾可在高鐵或超商購買。（圖／高鐵提供）

至於圓滾滾造型的高鐵聯名爆米花，口感鬆脆，共有二種口味，其中焦糖口味以香甜不膩的奶油焦糖滿滿包覆爆米花，每一口都可享受香脆甜蜜口感；起司口味以濃郁巧達起司爆米花裹上薄脆糖衣，甜鹹交融、爽脆順口。

高鐵公司表示，即日起高鐵TGo會員也可透過「點數365」平台兌換台塩海洋鹼性離子水、點心麵及二種口味的爆米花。配合聯名商品的新品上市，更特別推出TGo會員獨享優惠！即日起至2021/1/7(含)，凡TGo會員憑點數兌換本次卡娜赫拉的小動物聯名系列商品，前1000名累計滿500點的會員可獲得7-ELEVEN茶葉蛋。