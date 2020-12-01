前科技老總自製震樓神器！一搖11住戶全告　怨吐動機5萬交保

記者黃翊婷／綜合報導

曾擔任某上市科技公司總經理的徐姓男子（現已離職2年），近日因為自製「震樓神器」，與同大樓的住戶發生嫌隙，遭到警方申請拘票、搜索票上門逮捕。新北地檢署訊後，昨日（11月30日）諭令他以5萬元交保。

▲徐男自製的震樓神器。（圖／記者陳以昇攝，下同）

57歲的徐男從事科技業，具有理工背景，平時住在新北市永和區某住宅大樓，因為與樓上鄰居長期有嫌隙，竟用木條、馬達、啞鈴、定時器、繩索等零件，自製「電動震樓神器」，不定時撞擊天花板，製造噪音。

沒想到這一撞竟然一口氣惹怒11名住戶，他們因為長期受到噪音干擾，實在忍無可忍，集體前往轄區警局打算提告妨害自由。警方11月29日持拘票、搜索票前往徐男住家搜索，查獲犯罪工具「震樓神器」含零件共3組，訊後依強制罪移送新北地檢署偵辦。

此外，徐男在接受警方詢問期間曾吐露動機，表示是因為樓上住戶長期製造噪音，加上雙方相處不睦，才會憤而自製震樓工具報復。

雖然徐男律師質疑辦案程序有瑕疵，聲請提審，但法院認為檢警的行為皆符合程序，於是駁回聲請。而檢方經過複訊之後，也在11月30日諭令徐男以新台幣5萬元交保。

▼▲同大樓的11名住戶被徐男的震樓神器吵到快崩潰。

據了解，「震樓神器」是以敲擊、震動方式製造聲響，用桿子頂住天花板，利用電動馬達制動繩索撞擊樓板，製造噪音干擾。不少網路購物平台也有販賣這項產品，賣家甚至強調這是「對付惡鄰居的好夥伴」，價錢約1000至2000元左右。

警方提醒，民眾使用這種以暴制暴的工具「報復」，恐怕會涉及強制罪，鄰居之間有嫌隙，還是應該透過正常管道溝通、解決才是，以免觸法。