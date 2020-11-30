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王育敏助理送資料被電源線絆倒　法官審「1原因」判立法院賠343萬

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▲▼國民黨中央說明「海峽論壇」爭議 國民黨文傳會主委王育敏、大陸事務部主任左正東。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨文傳會主委王育敏。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱茀濱／綜合報導

國民黨文傳會主委王育敏的任姓女助理，多年前在立法院會議室送資料時，不幸遭地上電源線絆倒，導致右上臂、手部有無法回復的功能障礙，因此訴請國賠440萬元。經台北地院審理，認為立法院未積極維護議場動線流暢害任女受傷，須賠償對方343萬元。全案可上訴。

任欣儀主張，2017年5月24日立委諸公在紅樓302會議室審查「政務人員退職撫卹條例修正草案」時，她為將資料遞給王育敏，慘遭會議室電源線絆倒，導致右手閉鎖性骨折、右側撓神經損傷、右側肩部關節攣縮，至今仍持續復健。

任女表示，立法院應妥善管理各家媒體攝影器材及記者筆電的電源線鋪設，但卻放任媒體在會議室內隨意擺放，加上通道寬度不足，害她被絆倒後受傷，認為立法院應負擔賠償責任，給付她醫療費、看護費、精神慰撫金等共440多萬元。

不過，立法院委任的律師則表示，案發當時會場布置，應由召委王育敏主導，所以意外也應由王育敏負責，認為任女不應向立院求償，並質疑任女受傷原因應是她穿高跟鞋跑步，不慎跌倒所致。

經台北地院審理，立法院內總務處負責院內設施管理維護，明知開議期間眾多媒體駐院採訪，往來人數頻繁，應於開議前妥善規畫、整理相關議事人員及媒體器材置放，但卻未積極維護議場行進動線平整、淨空、流暢，管理及維護顯有欠缺，因此判立法院須賠償任女343萬元。全案可上訴。

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