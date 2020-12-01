他被譏是女生「7秒猛刺8刀」女同事喪命　母淚：兒被糟蹋到不行

▲鄰居說，嫌犯從小就很少講話，沒想到會殺人。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名48歲郭姓男子不滿62歲張姓女同事連續3、4個月嘲笑他，忍無可忍拿牛排刀理論，聽到她說「你不敢承認當然是女生」，一氣之下殺死對方，一審被判傷害致死，二審改依殺人罪判14年徒刑，原因是手段兇殘。不過，嫌犯媽媽說，兒子一直被欺負，才會犯下大錯。

「都被欺負，閃個身也要罵一下，都冤枉他。」說到兒子犯下殺人罪，媽媽在《東森新聞》鏡頭前眼眶紅，替兒子報不平，「他就是被糟蹋到沒辦法，拿那個刀子警告而已，哪知道那個太太60幾歲一直搶。」

郭姓嫌犯和張姓死者是公司生產線員工，平常只有點頭之交；去年年初，張開始出言嘲笑，不滿他製作的生產零件。郭忍無可忍，同年5月24日，拿著原本放在機車車箱內的牛排刀，先質問張「為什麼要誣賴我，而且肯定是我做的？」張回，「如果不是你們，難道是我自己嗎？」

▼張姓死者和嫌犯起衝突遭刺死。（圖／東森新聞）

郭嫌表示，「如果我不承認，我就是女生，穿裙子的喔」；張女回，「不敢承認，當然是女生。」嫌犯氣炸，7秒鐘內在張的胸部、臉部共刺8刀，致命傷是左胸有17公分深的刺傷，造成氣胸休克死亡。仁武分局偵查隊隊長翁士閔表示，嫌犯行兇後走到廠房外，撥打110報警自首。

鄰居說，郭嫌從小就很少講話，沒想到會殺人，看起來就是靜靜的，也不會跟人家怎樣。嫌犯一審被依傷害致死判8年徒刑，二審改依殺人罪判14年，理由是手段兇殘，而且至今沒和對方和解。

郭母則說，死者的媽媽要求賠償300萬元，死者親生女兒也是300萬元，兩名不是親生的兒子也是各300萬元，一共1200萬元還有喪葬費用。全案仍可上訴。

▼嫌犯媽媽說，兒子都被欺負。（圖／東森新聞）

▼嫌犯行兇之後走到廠房外，撥打110報警自首。（圖／東森新聞）