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小4生被告白！高EQ拒絕信「妳眼光很好」...網讚爆：太優秀了

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台灣性別平等教育協會透過情感教育，讓小學生練習向喜歡的對象寫下告白信，同時練習如果對方不願意也要開心當朋友。（攝影師：Kobe Michael，Pexels提供）

▲台灣性別平等教育協會透過情感教育，讓小學生練習向喜歡的對象寫下告白信，同時練習如果對方不願意也要開心當朋友。（攝影師：Kobe Michael，Pexels提供）

圖文／鏡週刊

台灣性別平等教育協會昨（29日）在粉絲專頁公布小學生「情感教育」活動成果，有小四學生在收到同學的告白信後，雖然不願意和對方交往，但是仍禮貌又可愛地寫下拒絕信，「至少我們可以當朋友，不用那麼在意。妳的眼光很好，我的優點一下子就被妳看穿了，那封情書，是我美好的回憶。」有風度又溫暖的內容讓網友大讚「太優秀了」。

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台灣性別平等教育協會昨（29日）在粉絲專頁公布小四學生「情感教育」活動成果，透過「告白信」及「回應告白」的教學活動，讓孩子從中學習情感表達、人際互動，並看見多元的觀點及想法。台灣性別平等教育協會也呼籲教師和家長，「合宜的情感表達需要從小學習，當孩子開始有喜歡一個人的感覺時，就是情感教育該好好談的時候」。

在練習告白時，小四學生除了在告白信中練習描述對喜歡對象的喜愛，如「妳的個性很溫柔，讓人相處起來很舒坦，另外，我還欣賞妳對人很親切，還常常幫助別人，這剛好是我喜歡的類型，請妳和我交朋友好不好」，也會在信末強調「你願意和我交往嗎？就算你不喜歡我，我們還是要做朋友喔！」還有學生寫下「我願意為你做所有的事情，我永遠都愛你，我永遠都會保護你，我只愛你一人，所以請你跟我交往，就算你不喜歡我，我們也還是好朋友，我不會強迫你，不想跟我交往也沒關係」。

而有同學在收到告白信之後，雖然不願和對方交往，也練習寫下拒絕信，「我很抱歉沒辦法跟你交往，我們還是當朋友就好了，希望你不要太傷心，我很開心有人欣賞我，我會好好珍惜你的心意，謝謝你」、「雖然我無法與妳一起，但是能有這麼一次經驗，我真的很開心，至少我們可以當朋友，不用那麼在意。妳的眼光很好，我的優點一下子就被妳看穿了，那封情書，是我美好的回憶。」

小四學生成熟又幽默的回信內容，讓網友忍不住大讚「超可愛」、「真是太優秀了」，台灣性別平等教育協會強調，透過從小的「情感教育」，就有機會減少社會和校園中不當的追求行為，例如「學生誤以為男生死纏爛打=癡情、女生說不要=要，結果告白演變成性騷擾，這些是性別刻板印象的影響。」

 

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