立法院交通委員會勘查　林佳龍宣布布袋鎮入選2021年經典小鎮

▲林佳龍部長親自報喜 布袋鎮入選2021年經典小鎮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

立法院交通委員會30日在交通部長林佳龍、立委蔡易餘、陳歐珀、縣長翁章梁、布袋鎮長陳鳳梅等人陪同下，前來嘉義縣，首站來到新岑賞鳥公園及縣道161龍宮橋的拓寬工程，林佳龍現場宣布喜訊，布袋鎮入選為2021年觀光經典小鎮。

林佳龍說，感謝立法院交通委員會的安排，才有機會來到布袋鎮會勘與考察重大建設，藉此宣布布袋鎮入選為觀光局評選的2021年台灣經典小鎮，主要也結合雲嘉南濱海國家風景區管理處，打造為觀光圈促成組織產業聯盟，以便與政府對接。

▲立法院交通委員會布袋鎮考察 。（圖／記者翁伊森翻攝）

林佳龍強調，地方建設、觀光要好，交通非常重要，台61線已全線通車，布袋鎮現在交通相當便利，也期許未來能在布袋地區要設立休息站，結合經典小鎮，尤其布袋是賞鳥最適合的地方，能以在地豐富濕地資源，發展特色生態旅遊；也能結合漁業，發展為觀光漁業，特別在蔡易餘委員大力爭取下，串連布袋與澎湖的航運，布袋也可以做為免稅店提領的地方，吸引遊客留在布袋觀光旅遊。

此外，翁縣長也大力爭取修改道路編號，發展布袋連外道路，林佳龍說明，布袋港連外第二座橋梁，預算高達7億7千萬元，交通部將全力的支持與推動；布袋過去具有「小上海」別稱，未來將能結合歷史文化，讓小上海文化景觀再造；特別是南布袋的濕地可提升到國際級亮點，吸引國際觀光客來賞鳥，尤其此處黑面琵鷺愈來愈多，濕地保育與經濟發展將藉由觀光整合與平衡，盼讓年輕人得以留鄉、返鄉工作，地方創生蓬勃發展。

▲林佳龍部長親窺侯鳥。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，嘉義縣政府已與雲嘉南濱海國家風景區管理處積極討論，布袋有很多觀鳥點、候鳥棲息地，包括在朴子溪河口，其中最佳觀賞點在新岑里，距離賞鳥點非常近，約2、3百公尺外，便能看見黑面琵鷺的生態，林佳龍部長親自到訪後，更是對此地讚不絕口，此處又是天然鹽田濕地，非常適合建立不干擾鳥生態的觀鳥點，未來將能打造為國際賞候鳥地點，成為在地亮點，吸引外國觀光客，帶動候鳥經濟。

▲翁章梁簡報。（圖／記者翁伊森翻攝）