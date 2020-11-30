救援受傷浪貓不幸自撞身亡　死者妻淚崩：原本要跟他一起去

記者林悅／台南報導

台南市安南區32歲邱姓男子，30日凌晨到楠西區救援1隻受傷的流浪貓，開車回程時不幸在玉井區自撞橋墩，車子起火燃燒邱男逃生不及命喪車內，檢警上午相驗邱男遺體，邱妻淚訴指出，因她養貓，丈夫跟著她愛貓，才會救援受傷流浪貓，原本想跟丈夫一起外出救貓，丈夫說不用了，結果天人永隔變成痛心與遺憾。

▲邱妻淚訴指出，因她養貓，丈夫跟著她愛貓，才會救援受傷流浪貓，原本想跟丈夫一起外出救貓，丈夫說不用了，結果天人永隔變成痛心遺憾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

邱妻表示，因為29日深夜有愛護動物人士在流浪動物臉書社群PO文說：「楠西區這裡有1隻受傷的流浪貓，亟待救援」，丈夫邱男得知後與對方聯絡，隨即出門駕車趕到楠西區1家小七超商前接手傷貓送醫。邱妻說，據說這隻傷貓下半身沒有知覺、癱瘓。她有問丈夫是否需要她陪同前往？丈夫回她說「不用」，她就沒跟著出門，沒想到丈夫這一出門，就與她天人永隔。

邱妻指出，約在10年前結識丈夫，前2年2人才結婚，目前還沒有孩子，丈夫從事食品外送員工作，因為她養了第1隻貓，丈夫就跟著她愛上貓，也變成有愛心的流浪貓救援志工，平日偶而會在半夜外出救貓，因為她家的家貓比較健康，有時還會捐血給有需要輸血的傷貓。

邱妻說自己家裡養了5隻貓，平日也會餵食住處附近的流浪貓，丈夫多是從網路愛貓社團得知傷貓消息後，才會前往協助救援的，她不知目前丈夫所救傷貓情況。

▲台南市玉井分局員警找到該隻受傷的流浪貓，帶回分局請獸醫檢傷無生命危險，交台南市動保處協助處理。

玉井分局交通組邱士力組長指出，經分局員警返回現場搜尋，發現該隻貓咪尚在現場休息，之後由員警用紙箱將其帶回分局駐地，並通知玉井農會獸醫前來助檢查傷勢，初步確認該貓咪右後腳受傷，無生命危險，下午2時30分已由台南市動保處協助接安置照顧。



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