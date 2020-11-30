秋筱宮認可真子公主婚事　主觀上外界少了「理解及祝福」

▲日本公主真子與未婚夫小室。（圖／路透）

實習記者劉佩婷／綜合報導

日本皇嗣秋筱宮文仁親王的29歲長女真子公主，原訂在2018年秋天與小室圭結婚卻一再延後。秋筱宮今是55歲生日，同時在在東京舉行記者會時表示，對於真子的決定一向都是「認可」的，但是從他主觀上看來，並不是得到很多人的理解及祝福的情況。至於週刊提到小室家陷入金錢糾紛一事，他認為有必要以「看得見的形式」作出回應。

真子在13日以書面方式提出，「結婚是必要選擇」，日本皇室表示，會在12月底之前給大家一個交代。

根據日本《共同社》報導，真子和小室結婚意願堅定，現在透過視訊頻繁聯繫，但受新冠肺炎疫情影響，婚事一再延後。據了解，文仁親王在記者會上提出《憲法》規定，「婚姻僅在兩性同意的基礎上成立」，做為父母應該要尊重孩子的決定並支持。然而對於週刊雜誌等報導小室家陷入金錢糾紛一事，秋筱宮稱小室有必要以「看得見的形式」作出應對，並且指出，若到了實際將結婚的階段，必然要將這些財務糾紛都說明清楚。

真子和大學同學小室於2017年9月訂婚，但2018年2月宣布婚事延期，至今已2年多。當時外界預測兩人會等到皇位繼承等相關重要儀式結束後才會成婚，而現在日皇換代儀式壓軸的「立皇嗣之禮」已經結束，兩人卻還沒成婚。真子隨後發表書面信函，「我們倆結婚的心意未變。」

▲日本皇室第一順位皇位繼承人文仁親王（左）、文仁親王妃紀子（中），以及真子公主（右）。（圖／達志影像／美聯社）



日本宮內廳2018年宣布婚期延後時，表示真子內親王與小室還沒有充足時間做好準備，但當年坊間媒體盛傳，婚期延後的原因很可能跟小室的母親債務糾紛有關。

真子與小室圭是國際基督教大學的同學，男方外型俊俏，令真子一見鍾情，多年前受訪時表示：「他（小室圭）的笑容就像太陽一樣，很快就吸引到我。」真子也稱讚小室圭認真努力又獨立，兩人從2012年就開始交往。

▲小室圭和真子公主是大學同學。（圖／達志影像／美聯社）



至於小室圭的母親小室佳代，曾被爆出與一名窮苦的設計師交往，私底下卻接受一名外商男士的援助。後來那名外商宣稱，小室母親不還錢等等，黑歷史浮上檯面，小室圭也不願出面多做解釋，這樣讓日本皇室的面子掛不住，外界猜測很有可能是這些醜聞，所以才會一再的將婚事拖延至今。