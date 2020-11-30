遊艇考照大出包「考卷竟印答案」　航港局認了！將檢討究責

▲航港局出包，動力小船暨遊艇駕駛執照測驗，考卷上竟印有答案。（圖／航港局提供）

記者賴文萱／台北報導

航港局南部航務中心於11月21日在興達港辦理動力小船暨遊艇駕駛執照測驗，於學科測驗卷發放前，監考人員發現卷上印有答案，當下即時暫停考試並延後考試時間。航港局今承認遊艇駕照筆試作業有疏失，後續將檢討追究責任。

航港局指出，11月21日的動力小船暨遊艇駕駛執照測驗，在學科測驗卷發放前，監考人員發現卷上印有答案，由於發卷前即發現缺失，為兼顧參與考試的考生權益、考試公平性及測驗流程之順暢進行，立即動員所有監考人員將所有答案塗黑並覆蓋修正帶。

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由於發放考卷前已經發現缺失，參與考試之考生並未拿到考卷，航港局強調，沒有洩題的問題；第二天（11月22日）考試之試題卷則於第一天考畢後，會同政風人員重新印製。

▲航港局表示，後續將確實檢討追究相關人員行政責任，不得再有類似情形發生。（圖／航港局提供）

航港局說，航港局南部航務中心於當天即將處理經過及採取措施報告上級單位；南部航務中心也強調，後續會將本次作業疏失會同相關業務單位進行檢討與改善，並針對試卷數量及內容複查機制建立標準作業程序，以精進測驗流程及作業程序，同時將確實檢討追究相關人員行政責任，不得再有類似情形發生。

這次測驗榜單已經於11月28日公告，參與測驗人數為565人，及格人數為432人，及格率為76.46%；與過去測驗結果比較，及格率並無太大差異，例如南部航務中心於109年7月辦理的動力小船測驗的及格率是75.38%。

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