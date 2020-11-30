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日防衛省欲造2艘宙斯級驅逐艦　女軍官可上船

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▲美國近日計畫出售四枚飛彈給日本，使用美國陸基神盾系統，飛彈即可裝備在日本戰艦上（圖為日海上自衛隊神盾艦霧島號）。（圖／路透）

▲因應大陸在南西海域的活動，日防衛省有意增加２艘新艦。（圖為日海上自衛隊霧島號）。（圖／路透）

實習記者陳培鈞／綜合報導

日本防衛省準備打造2艘新的宙斯級（神盾戰鬥系統）驅逐艦，作為退出陸基神盾系統的備案，並希望在今年底前取得國會同意，用來爭取明年的國防預算。同時，還提高自衛隊士兵的退休年齡、派遣女軍官，確保兵源供應無虞。防衛省稱，增加宙斯艦，能有效面對中國在日本南西諸島的活動。

根據日媒報導，引進兩艘新艦的成本，約是4800億到5000億日元（約新臺幣1331億元至1387億元），比現有的陸基神盾系統還高，同時還需增加約500名海上自衛隊士兵，國會對此仍未有共識。日本官員27日指出，若與政府成功達成協議，海上自衛隊的宙斯艦將會有10艘，兵力配置將成最大問題。

防衛省希望能在2021的財年預算中取得資金，並在2022年把先進系統用在新艦上；如此一來，僅需90人就可維持船艦運作，其餘士兵可以休息或訓練。早在2017年，防衛省就在宙斯艦上安裝Wi-Fi，讓士兵可以和家人通訊。

此外，防衛省還希望透過延長退休年齡、擴大自衛隊人數上限，確保兵源無虞。當局暫定，服役到2028年的軍官，退休年齡由53至56歲，提高為55到58歲，屆時會有2000名屆退軍官維持現役，年輕的軍官會優先部署在新艦上；更有消息來源指出，防衛省正積極考慮，派遣女軍官到宙斯艦上執行任務。

日方在2017年引進陸基神盾系統，並部署在秋田、山口兩縣，用來減輕自衛隊24小時監控北韓導彈的負擔。但新方案的預算，比原有計畫來的高，兩方意見仍有待整合；軍方則認為，增加2艘宙斯艦，能讓海上自衛隊在西南海域，處理中國軍艦活動時，來的更有效率。

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