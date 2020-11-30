月花2000元「全身按摩+剪髮」！OL被嫌太奢侈　網一面倒：其實值得

▲多數人覺得花1200元換來放鬆很值得。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

每個月固定花2000元在按摩與頭髮上會太奢侈嗎？一名OL表示，她長期久坐辦公室，每個月都會去全身按摩一次，釋放身體壓力與緊繃的肩頸，一次的費用是1200元，另外還會花800元打理頭髮，「我朋友說，這樣一個月就浪費2000在不必要的支出上。」

原PO在PTT表示，她天坐在辦公室身體很僵硬，每個月花1200元按摩可以換來舒適體驗，背部也比較不容易痠痛，除了按摩以外，她還會花800元洗髮加剪髮，這2項開銷是她每個月的固定支出。朋友認為，這2項花費都不是必要支出，剪頭髮可以選100元快剪就好，按摩費用長期來看是一筆很大開銷，這筆錢省下來也不會有太大影響，讓她不禁懷疑「一個月花1200按摩很奢侈嗎？」

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▲每個月剪髮確實有點太頻繁。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



多數網友認為，按摩是讓自己放鬆、舒緩壓力，每個月花一點錢讓身體比較舒服很值得，「看你的收入吧，不過按摩可以舒緩身體疲勞，覺得值得」、「如果一個月花2000可以讓你好好紓壓那其實值得」、「每個人價值觀不同，只要你真的需要，就不會是奢侈」、「根本就還好，自己賺自己花，你自己覺得值得最重要。」

至於洗加剪頭髮每個月800元，網友說確實有更便宜的選擇，「按摩還好，但是洗加剪可改2個月一次，因為頭髮一個月長的不夠長」、「我是一個月按摩一千，頭髮大概三個月到半年會染或燙一次。」至於2000元會不會超出負荷，必須要用收入來衡量，「如果你收入沒超過3萬元，這樣的消費的確有點太高」、「賺40k的話是薪水5%算奢侈，6、7萬的話就不奢侈。」