今晨15.7度「濕冷一周」！北北基宜豪大雨　下波冷空氣更低溫

▲北北基宜豪大雨特報。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

北部濕冷一周，4縣市豪大雨特報！中央氣象局觀測，今天（29日）清晨全台最低溫出現在新北市石門的15.7度。氣象專家吳德榮提醒，周三晚至周五冷空氣再增強，氣溫下降，最低氣溫略低於前波，反映「一場秋雨一場寒」的情境。

氣象局今晨對新北市、宜蘭縣發布豪雨特報，對台北市、基隆市發布大雨特報，東北季風影響，今新北市及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、台北市及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石。

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▲▼東北季風影響，北部相當濕冷。（圖／氣象局）

氣象局表示，今東北季風持續影響，桃園以北、東北部高溫仍只有20、21度，竹苗及花東地區高溫約23、24度，中南部白天仍有27、28度高溫；入夜後中部以北、東北部低溫約16至18度，空曠地區不排除更低一些，南部及花東19、20度，中南部地區日夜溫差大。

氣象局指出，天氣方面，桃園以北及東半部地區有短暫雨的機率，建議外出攜帶雨具備用，其中東北部地區及大台北山區仍有局部大雨或較大雨勢發生的機率，請多加留意，至於新竹以南地區則維持多雲到晴的天氣。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周一至周六北部及東北部氣溫天氣較涼冷，高溫僅剩下20至22度左右，中南部則仍有27至30度高溫，花東約23至25度；預計此波東北季風今晚至周一清晨，中部以北及東北部低溫將下探16至18度，較空曠地區可能有機會更低，其他地區約19至21度。

氣象局說，未來一周降雨方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區留意局部大雨或較大雨勢，中南部仍維持多雲到晴、溫差大的天氣型態。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周一東北季風影響，大台北及東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大，桃園多雲有零星飄小雨的機率，新竹以南影響小，中南部晴朗穩定。



吳德榮表示，周二至周三白天冷空氣略減弱，氣溫小幅回升，周三晚至周五冷空氣再增強，氣溫下降，最低氣溫略低於前波，反映一場秋雨一場寒的情境，周六冷空氣漸減弱；周二至周六皆受東北季風影響，迎風面大台北及東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大，桃園以南影響小，中南部則皆是晴朗穩定，白天溫暖舒適、早晚涼的天氣。