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女大生賣淫賺學費！寫「姆苟日記」爆染愛滋…傳全校男生衝醫院驗血

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浙江農林大學一名女大生驚傳賣淫。（圖／翻攝自微博，下同）

▲浙江農林大學一名女大生驚傳賣淫。（圖／翻攝自微博，下同）

圖、文／CTWANT

大陸浙江農林大學一名夏姓女大生私下從事賣淫行為，恩客從一般男同學到足球隊長，乃至於校外的社會人士都有，還在網路上寫下「姆苟日記」詳述性交易過程，不料近日竟傳出她被確診感染了愛滋病。消息引發熱議，甚至有消息稱全校男同學陷入恐慌，紛紛到醫院檢測是否感染HIV，持續在網路上發酵。

綜合陸媒報導，近日一條訊息在微博瘋傳，內容提到「浙江某大學的一個大一女的有性癮，做雞的，社會人的活也接學校的男生也接。還在微博上寫做雞日記，詳細描述了她的嫖客們，什麼部長啊班長話劇社長足球隊長之類的男的嫖她，姓什麼幹什麼的都寫了，然後就被人扒出來了…現在已經得了HIV，還被學校開除了」。

校園賣淫寫「姆苟日記」！大一正妹驚爆染愛滋　傳全校男生怕爆衝醫院驗血

▲大一正妹校園賣淫寫「姆苟日記」，傳全校男生怕爆衝醫院驗血。

消息傳出後，女大生本人也發文澄清，強調「學校並沒有開除我，我的事情根本沒有你們傳的那麼嚴重，我的情節根本不嚴重，如果嚴重的話學校會不開除我嗎？所以我只是犯了一個不是特別大的錯誤，而且犯法的事情需要我們大家的輿論主導了嘛，現在輿論可以改變法律了嘛」。

據了解，傳言稱女孩的家庭非常扭曲，本人還患有抑鬱症，但她對於賣淫行為並不後悔，甚至說「你靠勤工儉學，我靠賣淫，我又沒傳播HIV，也沒犯多大錯」，認為網友不應該公審。另一方面，女大生感染性病的消息曝光後，傳出全校男同學都陷入恐慌，紛紛到醫院檢驗是否感染性病，詳細情節仍有待釐清。

校園賣淫寫「姆苟日記」！大一正妹驚爆染愛滋　傳全校男生怕爆衝醫院驗血

▲大一正妹校園賣淫寫「姆苟日記」，傳全校男生怕爆衝醫院驗血。

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