半年打413通電話！他激喊「我只要愛愛」　人妻淚訴：下體長期發炎

▲阿傑向花花求償30萬元。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／台北報導

一名男子「阿傑」（化名）主張，與一名女子「花花」（化名）本為朋友，而兩人開始交往之前，對方卻告訴他，仍有多名男友，而兩人分手之後，阿傑還主張自己莫名被提告性侵，導致其身心俱疲，因此向花花求償30萬元。不過，花花則表示，阿傑在半年來瘋狂打電話413次，甚至還說自己只想愛愛，而她也因此下體長期發炎。對此，台北地院審理後，判阿傑敗訴。

阿傑主張，兩人最初為普通朋友，但因相談甚歡且住家靠近，因此在花花主動表示好感之後，兩人開始交往，而在交往之前，花花也告訴自己，她同時還有數名男友，而兩人交往大約一年以後，自己就已經不再與對方聯繫，沒想到對方卻突然跑到自己家中，和自己父母謊稱遭到其性侵，整起事件拖了2年之後，自己才收到不起訴處分。

阿傑主張，到現在都會夢到有關花花的惡夢，內心感到非常害怕，並擔心花花會拿無中生有的性侵一事威脅，終日提心吊膽，精神上承受嚴重折磨，久久無法平復，身心痛苦異常，因此決定向花花求償新台幣30萬元。

不過，花花則主張，兩人僅交往一個月，她就發現自己與阿傑有諸多理念不合，因此向對方提出分手，未料對方分手後心有不甘，依然持續要求自己與他發生關係，還威脅自己要照其意思約會，否則就要以揭發婚外情之事，告訴丈夫兩人交往事實。此外，花花也主張，5個月內阿傑共撥打413通電話，要求她與其發生性關係，自己還因次數過多，導致下體長期發炎需要開刀。

另外，由於阿傑先前與花花談分手時，曾爆發肢體衝突，當時阿傑被判處拘役35日，而花花的丈夫也曾對他提告相姦罪，讓他因此被判2月徒刑，緩刑2年，且民事部分應賠償花花丈夫30萬元。

對此，阿傑也對花花提出誣告罪，但目前此案仍在偵查中，而法官根據花花所提供的對話紀錄發現，阿傑曾傳訊表示，「我需要的只有愛愛」、「我一定要抓狂你才開心嗎」、「我想愛愛」等。另外，由於法官也發現，花花也確實在精神科、婦產科等處就醫，且阿傑也無法證明花花有何侵權行為，造成其精神痛苦，因此判決阿傑敗訴，可上訴。