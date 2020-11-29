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搭公車被磨蹭！台中妹「褲子濕一塊」超黏　聞下去差點吐：不單純

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▲▼搭公車被變態射在褲子上。（圖／翻攝自Dcard）

▲搭公車被變態射在褲子上。（圖／翻攝自Dcard）

記者黃可昀／綜合報導

搭公車遇到色狼，甚至褲子還沾到對方體液！台中一名女子28日從一中街搭公車回家，過程中感覺到臀部被不明物品來回磨蹭，但當下乘客非常多大家都擠在一起，所以她並沒有反抗或多想，直到下車才發現褲子上有一灘透明黏稠物，「才驚覺剛剛的摩擦...不單純」。

受害女子在Dcard表示，她於晚間10點左右從一中街搭上6號公車，上車後站在司機旁邊的位置，「屁股附近一直有像吊飾摩擦的感覺」，由於周圍擠滿其他乘客，大家都沒什麼空間可以移動，難免會互相碰觸，所以被摩擦到也不以為意，沒想到下車後姊姊意外發現她屁股上髒髒的，「摸一下透明黏黏的」，才意識到自己剛剛遇到色狼。

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▲▼武漢肺炎,公車上吃東西,沒戴口罩。（圖／記者姜國輝攝）

▲公車上被性騷擾應第一時間向司機反應。非當事人。（示意圖／記者姜國輝攝）

有網友提到，或許那灘黏稠物並非體液，也有可能是自己沾到其他液體，原PO回應，「一開始我也覺得不可能是，直到我真的給他聞下去。」其他人留言，「真的要多注意，覺得不對的時候回頭看一眼也好」、「洗了嗎！如果不想讓變態再逍遙法外快去驗DNA」、「比起請『女孩小心！』更希望這個社會不讓男生有『我想怎樣就怎樣』的潛意識。」

至於報警到底抓不抓得到人，一名有類似經驗的女子指出，她之前遇到性騷擾有報警，「因為他後來又再犯，有比對到資料」，最後提告以2萬多元和解，呼籲其他人下次遇到這類事件最好還是報警處理。

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